Former Maoist Devji: ఆయుధం పట్టిన చేతులు అక్షరం వైపు మళ్లాయి.. దశాబ్దాల పాటు అడవిని నమ్ముకొని.. విప్లవ పంథాలో ముందుకు సాగిన ఓ మాజీ మావోయిస్టు అగ్రనేత ఇప్పుడు న్యాయ శాస్త్రం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఉద్యమ బాట వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన తిప్పరి తిరుపతి ఆలియాస్ దేవ్జీ.. తాజాగా విడుదలైన తెలంగాణ లాసెట్ ఫలితాల్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచి అందరిని ఆశ్చర్యపోయేలా చేశారు..
43 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటర్ పూర్తి చేశారు..
తిరుపతి ప్రస్థానం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం.. ఆయన సుమారు 43 ఏళ్ల క్రితమే కోరుట్లలోని ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నారు.. అయితే అప్పట్లో విప్లవ రాజకీయాల వైపు ఆకర్షితులై అడవి బాట పట్టడంతో చదువు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది.. ఆ సమయంలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్లో తెలుగు పేపర్ బ్యాక్లాగ్గా ఉండిపోయింది. ఇటీవల జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చిన ఆయన.. చదువుపై ఉన్న మక్కువతో ఆ పాత బాకీని తీర్చుకున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్ సప్లమెంటరీ పరీక్షల్లో ఆ ఒక్క పేపర్ను రాసి.. నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత ఇంటర్ను అధికారికంగా పూర్తి చేశారు..
కేవలం ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయడమే కాకుండా.. న్యాయ శాస్త్రం చదవాలని బలమైన సంకల్పంతో ఆయన లాసెట్ పరీక్షకు హాజరయ్యారు.. నిన్న విడుదలైన ఫలితాల్లో తిరుపతి 57 మార్కులు సాధించి.. రాష్ట్రస్థాయిలో 349 ర్యాంకు కైవసం చేసుకున్నారు. 60 ఏళ్లకు పైబడిన వయస్సులో కూడా సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ పుస్తకాలు పట్టి ఈ స్థాయి ర్యాంకు సాధించడం పట్ల విద్యార్థులు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
పేదల కోసమే న్యాయం..
తన విజయానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ తిరుపతి బాగోద్వేగానికి లోనయ్యారు.. అడవిలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల సమస్య కోసం పోరాడారని.. ఇప్పుడు సమాజంలో ఉంటూ చట్టం ద్వారా పేదలకు అండగా ఉండాలనుకుంటున్నారన్నారు.. అందుకే లా చదవాలని నిర్ణయించుకున్నారని.. తనకున్న అనుభవంతో పాటు న్యాయ శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి నిరుపేదలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం చేయడమే లక్ష్యమని ఆయన వెల్లడించారు. తుపాకీ గొట్టం ద్వారానే మార్పు వస్తుందని నమ్మిన ఒకప్పటి అగ్రనేత.. నేడు రాజ్యాంగం కల్పించిన చట్టం ద్వారా మార్పు కోసం ప్రయత్నించడం ఇప్పుడు చర్చనీ అంశంగా మారింది.. కత్తికన్నా కలం గొప్పది.. అనే మాటను తిరుపతి నిజం చేసి చూపించారని పలువురు మేధావులు ప్రశంసిస్తున్నారు..
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