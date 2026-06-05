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Maoist Devji: కత్తి కన్నా కలం గొప్పదని నిరూపించిన దేవ్‌జీ.. 60 ఏళ్ల వయసులో లాసెట్‌లో ఊహించని ర్యాంకు..

Maoist Devji Telugu News: ఒకప్పుడు అడవుల్లో ఆయుధం పట్టి పేద ప్రజల కోసం కొట్లాడిన మావోయిస్టు తిరుపతి అలియాస్ దేవ్‌జీ.. ఇప్పుడు అదే చేతితో కలం పట్టి లా సెట్‌లో ఊహించని ర్యాంకు సాధించారు. అంతేకాకుండా ముందు ముందు ప్రజలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 05, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:04 AM IST
Maoist Devji: కత్తి కన్నా కలం గొప్పదని నిరూపించిన దేవ్‌జీ.. 60 ఏళ్ల వయసులో లాసెట్‌లో ఊహించని ర్యాంకు..
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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