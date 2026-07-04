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రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం రివర్స్ అయ్యింది: హరీశ్ రావు

Harish Rao Says Real Estate Collapse In Telangana: రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పాలన రివర్స్‌ అయ్యిందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్‌ లీడర్‌ హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. రేవంత్‌ రెడ్డి వచ్చాక మొత్తం వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని గుర్తుచేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 04, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:57 PM IST
రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం రివర్స్ అయ్యింది: హరీశ్ రావు
Image Credit: Harish RaoSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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