/రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం రివర్స్ అయ్యింది: హరీశ్ రావు

Telangana Real Estate: కాంగ్రెస్ పాలనలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం రివర్స్ అయ్యిందని.. వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ ఒక పెద్ద వ్యాపారం రియల్ ఎస్టేట్ బాగుంటే దానికి అనుబంధంగా ఎన్నో రంగాలు బాగుంటాయని పేర్కొన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం బాగా నడిస్తే ప్రభుత్వానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయం పెరుగుతుందని గుర్తుచేశారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చాక సిద్దిపేట అభివృద్ధి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రగతి పరుగులు పెట్టిస్తానని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో శనివారం నిర్వహించిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రియల్ ఎస్టేట్ వారందరి తలరాత మారాలి అంటే కేసీఆర్ అనే గీత పెట్టుకోవాలి.. ఆ గీతనే మీ భవిష్యత్ మారుస్తుంది' అని తెలిపారు. సిద్దిపేటకు రేవంత్ రెడ్డి గ్రహణం పట్టిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ ఒక పెద్ద వ్యాపారం రియల్ ఎస్టేట్ బాగుంటే దానికి అనుబంధంగా ఎన్నో రంగాలు బాగుంటాయని వెల్లడించారు.
'రియల్ ఎస్టేట్ రంగం బాగా నడిస్తే ప్రభుత్వానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయం పెరుగుతుంది. సిమెంట్, స్టీల్, టైల్స్, శానిటరీ, మార్బుల్స్ వంటి అనేక రంగాలకు ఉపాధి లభిస్తుంది. వందలాది వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొత్తం వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయిందని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుప్పకూలిపోయిందని, దాని ప్రభావంతో చిన్న వ్యాపారాలు, టీ హోటళ్లు, దుకాణాలు, ఇతర అనుబంధ వ్యాపారాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'ఇది ఒక్క సిద్దిపేట పరిస్థితి కాదు. రాష్ట్రం మొత్తం వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయిన పరిస్థితి. హైదరాబాద్లో చూసినా ఇదే, కరీంనగర్లో చూసినా ఇదే, నల్గొండలో చూసినా ఇదే, మహబూబ్నగర్లో చూసినా ఇదే, నిజామాబాద్లో చూసినా ఇదే పరిస్థితి' అని రియల్ ఎస్టేట్ సంక్షోభాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. 'ఎక్కడ చూసినా వేలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. దుకాణాలు నడవడం లేదు. షాపులకు గిరాకీ లేదు. వ్యాపారం పూర్తిగా దెబ్బతింది' అని కాంగ్రెస్ వైఫల్యాన్ని వెల్లడించారు.
హైడ్రా దెబ్బతో వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాయని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సమస్యలు తీర్చడం కాదని.. సమస్యలు తెచ్చి పెడుతుందని ఆరోపించారు. 'సిగ్గు లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. నాడు కోటి రూపాలు పలికిన ఎకరం భూమి, నేడు రూ.60 లక్షలకు కొనేవారు లేరు. గతంలో ఎకరం భూమి రూ.10 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉండేది కాదు. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోఇ వచ్చాక భూముల ధరలు పెరిగాయి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తు చేశారు. కుంభకోణాల ప్రభుత్వం పోయి.. పథకాల ప్రభుత్వం రావాలని ఆకాంక్షించారు. మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని హరీశ్ రావు తెలిపారు. మళ్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుందని చెప్పారు.