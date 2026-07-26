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T Jeevan Reddy: ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌కు పట్టిన గతే రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుంది: జీవన్‌ రెడ్డి

Former Minister T Jeevan Reddy Fire On Revanth Reddy: విద్యార్థుల పోరాటంతో ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌కు పట్టిన గతి రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ కరువు రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన తెచ్చిన కృత్రిమ కరువు అని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:18 PM IST
T Jeevan Reddy: ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌కు పట్టిన గతే రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుంది: జీవన్‌ రెడ్డి
Image Credit: T Jeevan Reddy (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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