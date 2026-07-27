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డీఈ, ఎస్‌ఈలకు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఫోన్‌.. ఖరీఫ్ పంటలను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి

Former Minister T Jeevan Reddy Phone Call To Irrigation Officers For Water: సాగునీరు లేక రైతులు పంటలు పండించుకోకపోవడంతో అధికారులపై మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ఎత్తిపోతల పథకంలో పంపులు ఆన్‌ చేయాలని అధికారులను డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులతో ఫోన్‌లలో మాట్లాడారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 27, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:39 PM IST
డీఈ, ఎస్‌ఈలకు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఫోన్‌.. ఖరీఫ్ పంటలను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి
Image Credit: T Jeevan Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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డీఈ, ఎస్‌ఈలకు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఫోన్‌.. ఖరీఫ్ పంటలను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి
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