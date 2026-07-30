Gayatri Pumphouse: కాళేశ్వరం కూళేశ్వరం అని చెప్పిన సన్నాసులకు ఇదిగో నీళ్లు అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవి శంకర్ చూపించారు. గాయత్రి పంప్ హౌస్లో మీటర్లు ఆన్ చేసి నీటిని ఎత్తిపోస్తుండడంతో ఆ నీటిని కాంగ్రెస్ నాయకులు చూడాలని సూచించారు. కాళేశ్వరం నీళ్లతోనే రైతులకు ఊరట అని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని విమర్శించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనికిరాదని, నీళ్లు రావని ప్రచారం చేసిన వారికే ఇప్పుడు అదే కాళేశ్వరం నీళ్లు సమాధానం చెబుతున్నాయని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దిగివచ్చిందని.. దాని ఫలితమే మోటార్లు ఆన్ చేయడం అని వివరించారు.
కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి నియోజకవర్గంలోని గాయత్రి పంపుహౌస్ మోటార్లు ఆన్ చేయడంతో అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవి శంకర్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కుంకుమ, పూలు చల్లి నీటికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవి శంకర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు రైతులు వరి వేయొద్దని, నీటి పరిస్థితి అనుకూలంగా లేదని చెప్పారని గుర్తుచేశారు. నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాత్రం ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే నీటి విడుదలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పడం ప్రభుత్వంలోని అయోమయాన్ని బయటపెడుతోందని విమర్శించారు.
కళ్లు బాగా పెద్దవి చేసి చూడండి…. ఇగో ఇదే కాళేశ్వరం గాయత్రి పంప్ హౌజ్ కూడా కాళేశ్వరం లోని భాగమే…. కులేశ్వరం అన్న సన్నాసులకు ఇంతకు మించిన సమాధానం చూపెట్టలేము….
Thankyou @KCRBRSPresident గారు ,@KTRBRS గారు ,@BRSHarish గారు ❤️ కాళేశ్వరం తెలంగాణ ప్రజలకు తెలంగాణ రైతాంగానికి గొప్ప… pic.twitter.com/WuaLykJ2BA
రేవంత్ రెడ్డి ఒక మాట, మంత్రులు మరో మాట మాట్లాడుతుంటే రైతులు ఎవరిని నమ్మాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ ప్రశ్నించారు. ఎన్డీఎస్ఏ నివేదికలో బ్యారేజీల భద్రత మాత్రమే తమ పరిధి అని, నీటి నిర్వహణ, సాగునీటి పంపిణీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యతేనని స్పష్టంగా పేర్కొన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ నివేదిక పేరుతో రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని ఆరోపించారు. 'కన్నెపల్లి పంపులను ముందుగానే ప్రారంభించి ఉంటే గాయత్రి పంప్హౌస్ ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసి మిడ్మానేరు, రంగనాయకసాగర్, అన్నపూర్ణ, మల్లన్నసాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్ వరకు నీటిని చేరవేసి చెరువులు నింపే అవకాశం ఉండేది' అని వెల్లడించారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం కారణంగా రైతుల నారుమడులు ఎండిపోయాయని, ఇప్పటికే జూలై చివరి దశకు చేరుకున్నా నాట్లు వేసే పరిస్థితి లేక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గాయత్రి పంప్హౌస్ ద్వారా నీటి విడుదలను పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగించి ప్రతి చెరువు, ప్రతి రిజర్వాయర్ను నింపాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను గోదావరి జలాలను తెలంగాణ రైతాంగానికి అందించేందుకు కాళేశ్వరం వంటి మహత్తర ప్రాజెక్టును నిర్మించారని గుర్తుచేశారు. కేసీఆర్ దూరదృష్టితోనే నేడు రైతులకు నీరు అందుతోందని తెలిపారు. కేసీఆర్పై గతంలో చేసిన విమర్శలు ఇప్పుడు అసత్యమని తేలిపోయాయని.. తెలంగాణ రైతుల తరఫున కేసీఆర్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్లు మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ చెప్పారు.