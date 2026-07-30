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Kaleshwaram: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులు ఇదిగో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

Former MLA Sune Ravi Shankar Fire On Revanth Reddy: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులకు ఇదిగో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవి శంకర్ చూపించారు. కాళేశ్వరం కూళేశ్వరం అని చెప్పిన సన్నాసులకు గాయత్రి పంపుహౌస్‌ పనిచేయడమే నిదర్శనమే తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:53 AM IST
Kaleshwaram: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులు ఇదిగో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
Image Credit: Kaleshwaram Project Gayatri Pumphouse (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kaleshwaram: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులు ఇదిగో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
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