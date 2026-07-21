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Dharmapuri: అయ్యో.. ధర్మపురిలో తీవ్ర విషాదం.. నిద్రమత్తులో పామును తొక్కిన నాలుగేళ్ల బాలుడు.. ఆ తర్వాత..!

Snake attack on minor boy in dharmapuri: నిద్రమత్తులో బాలుడు ఇంట్లో నుంచి బైటకు వస్తున్నారు. ఇంతలో  కింద గమనించకుండా విషపూరితమైన పాముపై కాలు వేశాడు. అది కాస్త కోపంతో  బాలుడ్ని కాటేసింది. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:52 PM IST
Dharmapuri: అయ్యో.. ధర్మపురిలో తీవ్ర విషాదం.. నిద్రమత్తులో పామును తొక్కిన నాలుగేళ్ల బాలుడు.. ఆ తర్వాత..!
Image Credit: dharmapurisnakebitenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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