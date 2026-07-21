/Dharmapuri: అయ్యో.. ధర్మపురిలో తీవ్ర విషాదం.. నిద్రమత్తులో పామును తొక్కిన నాలుగేళ్ల బాలుడు.. ఆ తర్వాత..!

Four years old boy dies after snake bite in Dharmapuri: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల సోపాల్లో, కార్లలో, బైక్ లలో పాములు తిష్టవేసి హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు పాము కాటు ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా పొలాల్లో ఎలుకల ఉన్న చోట కోబ్రాలు తిష్టవేసుకుని ఉంటాయి. చల్లగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు ఉంటాయి. ఇంటి చుట్టు దట్టమైన చెట్లు, పొదలు ఉండకుండా చూసుకొవాలి. దీని వల్ల కూడా పాములు వస్తాయి. ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో పాము కాటు ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటాయి.
తాజాగా.. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి పట్టణంలో నాలుగేళ్ల బాలుడు పాము కాటుకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. ధర్మపురి పట్టణంలోని దుర్గాకాలనీకి చెందిన ముస్కు లోకేష్ అనే నాలుగేళ్ల బాలుడు మంగళవారం తెల్లవారు జామున పాము కాటుకు గురయ్యాడు. అతను నిద్రమత్తులో ఇంట్లోంచిలేచి బైటకు వెళ్లాడు. అక్కడ టాయ్ లేట్ కు వెళ్లి వచ్చాడు. అప్పుడు అతని తల్లి బైటకు ఎందుకు వెళ్లావ్ అని అడగ్గా ఏదో కొరికినట్లైందని చెప్పాడు.
మరల బెడ్ మీద వెళ్లి పడుకున్నాడు. ఎంత సేపైన కొడుకు నిద్ర లేవక పొవడంతో వెళ్లి చూడగా నురగలు కక్కుకుని కన్పించాడు. వెంటనే తల్లి..హుటా హుటీన ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే వైద్యులు బాలుడికి ట్రీట్మెంట్ ప్రారంభించారు. కానీ అప్పటికే బాలుడి శరీరం అంతా విషం వ్యాపించింది.
ఈ క్రమంలో బాలుడు చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. దీంతో ఆ తల్లి గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. అప్పుడు తల్లికి తన కొడుకు ఉదయం పూట ఏదో కొరికిందని చెప్పాడన్న విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. తన కొడుకు నిద్రమత్తులో పాము మీద కాలు వేసి ఉండొచ్చని ఆ తర్వాత పాము కాటుకు గురయ్యాడని తల్లి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. బాలుడి ఘటన తెలియడంతో చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఆ కన్నతల్లిని ఓదార్చడం ఎవరి తరము కాలేదు. మరోవైపు వర్షాలతో పాములు ఇటీవల ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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