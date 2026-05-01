Karimnagar: కరీంనగర్‌లో No Stock పేరిట పెట్రోల్, డీజిల్.. భారీ బ్లాక్ దందా!

Fuel Black Market in Karimnagar: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ డీజిల్ బ్లాక్ దందా విపరీతంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. అధికారులు పట్టించుకోలేకపోవడం కారణంగానే అక్రమార్కులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా లీటర్ పెట్రోల్ డీజిల్ పై ఏకంగా 20 రూపాయలకు పైగా ఎక్కువ ధరలతో బ్లాక్లో విక్రయిస్తున్నారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 1, 2026, 11:28 AM IST

Trending Photos

AP 10th Results 2026: కాసేపట్లో ఏపీ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి!
5
AP 10th Results 2026
AP 10th Results 2026: కాసేపట్లో ఏపీ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి!
Gold Rate Today: మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today: మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!
No Water Supply: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్!
5
hyderabad water supply news
No Water Supply: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా బంద్!
Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈరోజు బ్యాంక్ మీ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ లేదా క్లోజ్?
5
May 1 bank holiday 2026
Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈరోజు బ్యాంక్ మీ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ లేదా క్లోజ్?
Petrol And Diesel Black Market in Karimnagar: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం వాహనదారులతో పాటు రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతం.. ఇవి రెండూ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కావాలనే కృత్రిమ కోరత సృష్టించి.. బ్లాక్ మార్కెట్ దందా ఊహించని స్థాయిలో సాగిస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పగటిపూట పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు పెట్టడంతో పాటు.. రాత్రి వేళల్లో రహస్యంగా అక్రమ వ్యాపారం జరగడం పలు అనుమానాలకు దారితీస్తోంది. 

బంకు నిర్వాహకులు కొందరు ఆయిల్ మాఫియాతో కుమ్మక్కై.. పగలు వినియోగదారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు.. స్టాక్ లేదు అని చెప్పి వాహనదారులను వెనక్కి పంపుతున్న నిర్వాహకులు.. రాత్రిపూట మాత్రం ఆయిల్ ట్యాంకర్ల నుంచి డ్రంబుల లోకి ఇంధనాన్ని నింపుకొని.. లీటర్కు అదనంగా 10 నుంచి 20 రూపాయల వరకు అధిక ధర వస్తువులు చేస్తూ బ్లాక్ దందా చేస్తున్నారు.. దీనివల్ల అరగంటలో పూర్తి కావాల్సిన ఇంధనం.. కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఖాళీ అవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది..

ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పనులు సాగుతున్న ఈ సమయంలో.. రైతులు డీజిల్ కోసం గంటల తరబడి బంకుల వద్ద పడి కాపులు కాస్తున్నారు.. ట్రాక్టర్లతో పాటు ఇతర వ్యవసాయ యంత్రాలకు ఇంధనం అందక రైతులు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు. బంకుల వద్ద క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి నిరీక్షించిన.. చివరికి స్టాక్ లేదని సమాధానం రావడంతో వాహనదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

స్థానిక అధికార యంత్రాంగం పట్టించుకోకపోవడం వల్లే ఈ బ్లాక్ దంత విపరీతంగా సాగుతోందనే విమర్శలు కూడా ప్రజల నుంచి వెల్లువెత్తుతున్నాయి.. కనీసం ఎలాంటి తనిఖీలు నిర్వహించకపోవడంతో పాటు బ్లాక్ మార్కెట్ను అరికట్టే దిశగా చర్యలు తీసుకోలేకపోవడంతో ఈ బ్లాక్ దందా ఆగడాలు మితిమీరిపోతున్నాయి.. ఇప్పటికైనా జిల్లా పౌర శాఖ అధికారులతో పాటు విజిలెన్స్ అధికారులు స్పందించి నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్న బంకులను గుర్తించి.. అక్రమార్కులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

