/గణేష్ ఆగమన్ పేరుతో హద్దులు దాటుతున్న DJ మోత.. కరీంనగర్, జగిత్యాలలో స్థానికుల ఆందోళన!

Ganesh Agaman News: వినాయక చవితి అంటేనే ఆధ్యాత్మిక శోభ, భక్తి భావం, ఊరు వాడనా ఉండే అద్భుతమైన ఉత్సాహం.. అయితే గత రెండేళ్లుగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటు ప్రధానంగా జగిత్యాల జిల్లాలో గణేష్ ఆగమన్ పేరుతో ఒక సరికొత్త సాంస్కృతి వేగంగా విస్తరిస్తూ వస్తోంది. సాధారణంగా పండగ ముగింపు రోజైన నిమజ్జన సమయంలో నిర్వహించే భారీ శోభాయాత్రలను తలపించేలా.. వినాయక చవితికి రెండు రోజుల ముందే విగ్రహాలను మండపాల వద్దకు తీసుకొచ్చేందుకు అత్యంత భారీ ఊరేగింపులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.. ఇలాంటి సమయాల్లోనే చేయకూడని పనులు చేస్తున్నారు..
మితిమీరుతున్న డీజేలు..
విగ్రహాల తయారీ కేంద్రాల నుంచి మండపాల వరకు గణనాథులను చేర్చే క్రమంలో డబ్బులతో పాటు తీన్మార్ వాయిద్యాలు, చెవులకు చిల్లులు పడేలా డీజేలు, భారీ సౌండ్ సిస్టంలతో ర్యాలీలు తీస్తున్నారు. యువత డ్యాన్సులతో పాటు చేరింతలతో ఈ ఆగమన్ ఊరేగింపులు జరుగుతున్నాయి.. దీని కారణంగా విపరీతమైన శబ్ద కాలుష్యం స్థానికులను కంటిమీద కొనుక్కు లేకుండా చేస్తూ వస్తోంది. గతంలో నిమజ్జనం రోజే పరిమితమయ్యే ఈ డీజే మోతలు ఇప్పుడు పండగ ప్రారంభానికి ముందే మొదలవుతుండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది..
ఈ భారీ శబ్దాల వల్ల స్థానిక కాలనీలతో పాటు ప్రధాన రహదారుల్లో నివసించే ప్రజలు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఊహించని బేస్ శబ్దాలతో వృద్ధులతో పాటు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు తీవ్రభయాందోళన గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీటి శబ్దాల కారణంగా గుండె దడకు లోనవుతుందని కొంతమంది స్థానికులు చెబుతూ వస్తున్నారు.. భారీ శబ్దాలకు నిద్రలేచి ఏడుస్తూ చిన్న పిల్లల సైతం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారట.. ఇక రాత్రి వేళల్లో చదువుకునే విద్యార్థులు ఏకాగ్రత దెబ్బ తినడమే కాకుండా తీవ్రమైన తలనొప్పి వస్తుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
భక్తితో పాటు సాంప్రదాయాలను ఆచరించడం మంచిదే అయినప్పటికీ.. అది ఇతరులకు శాపంగా, అసౌకర్యంగా మారకూడదనే అభిప్రాయాలు సర్వత్రా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఉత్సవ కమిటీలతో పాటు యువత బాధ్యతయుతంగా వ్యవహరించి శబ్ద పరిమితులను పాటించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పోలీస్ అధికారులు కూడా నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలుచేసి రాత్రి వేళల్లో డీజేల శబ్దాలను నియంత్రించాలని పలువురు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.. భక్తిలో ఆనందం ఉండాలి.. కానీ పక్క వారికి ఇబ్బందులు కలిగించకూడదని స్థానికులు మరీ మరీ చెబుతున్నారు..
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