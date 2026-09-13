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గణేష్ ఆగమన్ పేరుతో హద్దులు దాటుతున్న DJ మోత.. కరీంనగర్, జగిత్యాలలో స్థానికుల ఆందోళన!

Ganesh Agaman News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కొన్ని గణేష్ ఉత్సవ కమిటీలు ఆగమన్ పేరుతో భారీ శబ్దాలతో స్థానికులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే రాత్రంతా స్థానికులు గుండె దడ సమస్యతో బాధపడుతున్నారని వాపోతున్నారు. భక్తి సాంప్రదాయంతో నిర్వహించుకునే ఈ పండగను ఇతరులకు ఎలాంటి హాని చేయకుండా ఊరేగింపులు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:12 AM IST
గణేష్ ఆగమన్ పేరుతో హద్దులు దాటుతున్న DJ మోత.. కరీంనగర్, జగిత్యాలలో స్థానికుల ఆందోళన!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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గణేష్ ఆగమన్ పేరుతో హద్దులు దాటుతున్న DJ మోత.. కరీంనగర్, జగిత్యాలలో స్థానికుల ఆందోళన!
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