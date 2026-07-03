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మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే.. చేనేతలకు పాత వైభవం తెస్తాం..: MLA గంగుల

Gangula Kamalakar: తెలంగాణలో చేనేత రంగాన్ని బలోపేతం చేసి.. నేత కార్మికులను ఆదుకున్న ఘనత కేసీఆర్ నేతృత్వంలోని గత BRS ప్రభుత్వానిదేనని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ స్పష్టం చేశారు. కరీంనగర్ కొత్తపల్లిలో జరిగిన చేనేత సహకార సంఘం ప్రమాణ స్వీకారంలో ఆయన మాట్లాడారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:48 PM IST
మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే.. చేనేతలకు పాత వైభవం తెస్తాం..: MLA గంగుల
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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