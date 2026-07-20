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Gold Snatching RTC Bus: ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళలకు వార్నింగ్..ఇది తెలిస్తే జన్మలో బస్సు ఎక్కరు!

Gold Snatching Telangana RTC Bus: మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం పథకం మొదలైనప్పటి నుంచి తరచూ బస్సులో ఏదో ఒక ఘటన జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు సీట్ల కోసం ప్రయాణికుల మధ్య గొడవలు జరుగుతుండగా.. ఇప్పుడు కొన్ని దొంగతనం కేసులు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి. బస్సుల రద్దీ ఉన్నప్పుడే దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:33 PM IST
Gold Snatching RTC Bus: ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళలకు వార్నింగ్..ఇది తెలిస్తే జన్మలో బస్సు ఎక్కరు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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