/Gold Snatching RTC Bus: ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళలకు వార్నింగ్..ఇది తెలిస్తే జన్మలో బస్సు ఎక్కరు!

Gold Snatching Telangana RTC Bus: ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణం సురక్షితమైనదే అని భావిస్తున్నారా? అయితే సెలవు రోజుల్లో పెరిగే ప్రయాణికుల రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని దొంగలు ఘాతుకాలకు పాల్పడుతున్నారు. క్షణాల్లో జేబులు ఖాళీ చేయడం, మెడలోని విలువైన బంగారాన్ని తెంపుకెళ్లడం వంటి ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పరిధిలో జరిగిన ఓ ఘటన ప్రయాణికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
కష్టపడి కూడబెట్టిన బంగారం క్షణాల్లో గాల్లోకి..
సిరిసిల్ల టౌన్ పరిధిలోని చంద్రంపేటకు చెందిన మారోజు పల్లవి బీడీలు చుడుతూ జీవనం సాగిస్తోంది. ఆదివారం బీడీల పనికి సెలవు కావడంతో వెంకటాపూర్లోని తన తల్లిగారింటికి బయలుదేరింది. సిరిసిల్ల పాత బస్టాండ్ వద్ద కామారెడ్డి వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు (TG 23 Z 0026) ఎక్కింది. బస్సులో ప్రయాణికుల రద్దీ తీవ్రంగా ఉండటంతో నిలబడటానికి కూడా చోటు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
పాత బస్టాండ్ నుంచి కొత్త బస్టాండ్ చేరుకునే క్రమంలో పల్లవి అనుమానంతో మెడను తాకి చూసుకుంది. ఆమె మెడలో ఉండాల్సిన 3 తులాల బంగారు పూసలతాడు కనిపించలేదు. రద్దీగా ఉన్న బస్సులో తోటి ప్రయాణికుల్లా నటించిన దొంగలు, అత్యంత చాకచక్యంగా ఆమె గొలుసును తెంపేసినట్లు గ్రహించింది. లబోదిబోమంటూ బాధితురాలు బస్సులోనే కేకలు వేసి డ్రైవర్ను బస్సు ఆపమని కోరింది. ఎంత వెతికినా దొంగల ఆచూకీ దొరక్కపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు
బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు సిరిసిల్ల టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బస్టాండ్ పరిసర ప్రాంతాలు, బస్సు ప్రయాణించిన మార్గాల్లో ఉన్న సీసీటీవీ (CCTV) కెమెరా ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. పాత నేరస్థుల రికార్డులను తిరగేస్తూ దొంగల కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.
మహిళా ప్రయాణికులకు పోలీసుల సూచనలు..
బస్సు ప్రయాణాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు విలువైన బంగారు ఆభరణాలు ధరించకపోవడమే మంచిది. తప్పనిసరిగా నగలు ధరించాల్సి వస్తే, ప్రయాణ సమయాల్లో ఆభరణాలపై చేతులు ఉంచుకుని నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బస్సుల్లో లేదా రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే వెంటనే డయల్ 100కి సమాచారం అందించాలి.
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