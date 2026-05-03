Karimnagar: కరీంనగర్ లో కాల్పుల కలకలం.. జ్యువెల్లరీ షాపులో భారీ దోపీడి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Gun firing and huge robbery in karimnagar jewellery shop: తెలంగాణలోకి కరీంనగర్ జిల్లాలో భారీ చోరీ జరిగింది. సినీ ఫక్కీలో కేటుగాళ్లు మాస్క్ లు ధరించి పీఎంజే జువెల్లరీ షాపులోకి ప్రవేశించారు. అక్కడున్న సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనతో షాపులో ఉన్న సిబ్బంది టెన్షన్ కు గురయ్యారు. రెప్పపాటులో దుకాణంకు చేరుకుని వివిధ ర్యాక్ లలో ఉన్న అక్కడున్న బంగారంను దోచుకుని పారిపోయారు.
ఆ తర్వాత సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. మొత్తంగా ఐదుగురు దొంగలు షాపులోకి చొరబడినట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
మరోవైపు పట్టపగలు నగరంలో చోరీ జరగడంపై ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు.. ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు పీఎంజే జ్యువెల్లరీ సిబ్బంది షాప్ ను తెరచి లాకర్ల నుంచి డిస్ ప్లేలో నగలు పెడుతున్నారు. ఇంతలో ఐదుగురు దొంగలు ప్రవేశించి కాల్పులు జరిపారు.
వీరిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన వారిపై కాల్పులు జరిపారు. దీనిలో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఒకరి పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉంది. దుండగులు మొత్తంగా 30 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. వెంటనే క్లూస్ టీమ్, డాగ్ టీమ్ రంగంలోకి దిగాయి.ఇది అంతరాష్ట్ర ముఠానా లేదా రెక్కి చేసి దాడిచేశారా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
