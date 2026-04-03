Kondagattu Temple: కొండగట్టులో లడ్డు కొరత.. ఆలయ సిబ్బంది తీరుపై అంజన్న భక్తుల ఆగ్రహాం..

Hanuman devotees fires on Kondagattu Temple Committee over laddu prasadam shortage: తెలంగాణలో కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం అత్యంత శక్తివంతమైందని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. ఇక్కడ మండలం రోజులు నిద్ర తీసి స్వామివారిని కొలుచుకుంటే ఎలాంటి కోరికలు అయిన నెరవేరుతాయని అంటారు. ఈ క్రమంలో చైత్ర పౌర్ణమి హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో కొండగట్టుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అంజన్న మాలలు వేసుకుని కాలినడకన స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు వస్తారు.
కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో భక్తుల ఆందోళన
గంటల తరబడి క్యూ లైన్లో వేచిచూస్తున్న భక్తులు
అందుబాటులో లేని లడ్డూ ప్రసాదం
ప్రసాదం అడిగితే దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్న సిబ్బంది
ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న భక్తులు
భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఆలయ అధికారులు విఫలం
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 3, 2026
అయితే.. జగిత్యాలలోని కొండ గట్టు అంజన్న ఆలయంలో భక్తులకు సరైన ఏర్పాట్లు కల్పించడంలో అధికారుల విఫలమయ్యారని భక్తులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే హనుమాన్ జయంతికి ఒక రోజు ముందు చలువ పందిళ్లు కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో అనేక మంది తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు.
మరోవైపు ఈ ఘటన తర్వాత కూడా అధికారులు భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చేయడంలో విఫలం చెందారు. ముఖ్యంగా తాగునీరు, ప్రసాదాలు కూడా దొరకని సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందని భక్తులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గంటల తరబడి క్యూలైన్ లలో నిల్చొని ఉన్న, ప్రసాదాలు లభించడంలేదని వాపోతున్నారు.
ప్రసాదాలు అడిగితే భక్తులు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు వస్తారని తెలిసి కూడా ఈవిధంగా ప్రసాదాల కొరతలు ఏర్పడటం ఏంటని భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని అంజన్న భక్తులు ఆలయ సిబ్బందికి డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
