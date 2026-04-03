  • Kondagattu Temple: కొండగట్టులో లడ్డు కొరత.. ఆలయ సిబ్బంది తీరుపై అంజన్న భక్తుల ఆగ్రహాం..

Kondagattu Temple: కొండగట్టులో లడ్డు కొరత.. ఆలయ సిబ్బంది తీరుపై అంజన్న భక్తుల ఆగ్రహాం..

Devotees angry on kondagattu temple committee: అంజన్న భక్తులకు సరైన సదుపాయాలు కల్పించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారంటూ మాలలు వేసుకున్న వారు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గంటల తరబడి క్యూలలో ఉన్న ప్రసాదాలు దొరకడంలేదన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 03:36 PM IST
  • కొండ గట్టుకు భారీగా చేరుకుంటున్న భక్తులు..
  • కనీసం వసతులు లేవంటూ మండిపాటు..

Kondagattu Temple: కొండగట్టులో లడ్డు కొరత.. ఆలయ సిబ్బంది తీరుపై అంజన్న భక్తుల ఆగ్రహాం..

Hanuman devotees fires on Kondagattu Temple Committee over laddu prasadam shortage: తెలంగాణలో కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం అత్యంత శక్తివంతమైందని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. ఇక్కడ మండలం రోజులు నిద్ర తీసి స్వామివారిని కొలుచుకుంటే ఎలాంటి కోరికలు అయిన నెరవేరుతాయని అంటారు. ఈ క్రమంలో చైత్ర పౌర్ణమి హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో కొండగట్టుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అంజన్న మాలలు వేసుకుని కాలినడకన స్వామివారి దర్శనం  కోసం భక్తులు వస్తారు.

అయితే.. జగిత్యాలలోని కొండ గట్టు అంజన్న ఆలయంలో భక్తులకు సరైన ఏర్పాట్లు కల్పించడంలో అధికారుల విఫలమయ్యారని భక్తులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే హనుమాన్ జయంతికి ఒక రోజు ముందు చలువ పందిళ్లు కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో అనేక మంది తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు.

మరోవైపు ఈ ఘటన తర్వాత కూడా అధికారులు భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చేయడంలో విఫలం చెందారు. ముఖ్యంగా తాగునీరు, ప్రసాదాలు కూడా దొరకని సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందని భక్తులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గంటల తరబడి క్యూలైన్ లలో నిల్చొని ఉన్న, ప్రసాదాలు లభించడంలేదని వాపోతున్నారు.

Read more: Kondagattu Temple Video: హనుమాన్ జయంతి వేళ.. కొండగట్టు దేవాలయంలో అపశృతి.. ఏమైందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

 ప్రసాదాలు అడిగితే భక్తులు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు వస్తారని తెలిసి కూడా ఈవిధంగా ప్రసాదాల కొరతలు ఏర్పడటం ఏంటని భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని అంజన్న భక్తులు ఆలయ సిబ్బందికి డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Hanuman Jayanti 2026Kondagattu hanumanHanuman DevoteesKondagattu hanuman templeLaddu prasadam shortage in kondagattu

