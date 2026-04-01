Kondagattu Temple Video: హనుమాన్ జయంతి వేళ.. కొండగట్టు దేవాలయంలో అపశృతి.. ఏమైందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Hanuman Jayanti 2026 Shed collapses at Konda gattu Anjanna temple in jagtial: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసి హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లు పండగలా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే హనుమన్ ఆలయాలను లైట్లు, పెయింటింగ్ లతో అందంగా అలంకరించారు. మరోవైపు చైత్ర పౌర్ణమి రోజున ప్రతిఏటా హనుమాన్ జయంతికి భక్తితో నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణలోని జగిత్యాలలో కొండ గట్టు అంజన్న దేవాలయం ఎంతో ప్రసిద్ది చెందింది. హనుమాన్ జయంతి వేళ ఇక్కడకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పాదయాత్రలుగా స్వామివారి దర్శనం కోసం తరలి వస్తుంటారు. కొంత మంది హనుమాన్ మాలలను వేసుకుంటారు.
జగిత్యాల జిల్లా, కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో అపశృతి
ఆలయం వద్ద వేసిన చలువ పందిరి కూలి పలువురు భక్తులకు గాయాలు pic.twitter.com/WrdsN56fEl
— greatandhra (@greatandhranews) April 1, 2026
కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అక్కడి ఆలయ అధికారులు సమ్మర్ నేపథ్యంలో చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ భక్తులు భారీగా తరలి రావడంతో కొండగట్టులో కొంత తోపులాట సంభవించింది. దీంతో చలువ పందిళ్లుసైతం కుప్పకూలీపోయాయి.
దీని కింద ఉన్న అనేక మంది భక్తులు గాయపడ్డారు. దాదాపు 15 మంది వరకు భక్తులు చలువ పందిళ్లు మీద పడటంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారికి చికిత్స అందించారు. నాసిరకం చలువ పందిళ్లను వాడారని అక్కడి భక్తులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు .
భక్తులకు తాగునీటి సౌకర్యం, మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ సరిగ్గాలేదని భక్తులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎండ తీవ్రత నుంచి తట్టుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన చలువ పందిళ్లను నాసిరకం తడకలు వాడారని భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. అందు వల్ల చలువ పందిరి కూలిపోయిందని అక్కడి భక్తులు దేవాలయం సిబ్బందిపై తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. ఒక వైపు భారీగా కొండ గట్టుకు భక్తులు చేరుకుంటున్న ఈ తరుణంలో చలువ పందిళ్ల ప్రమాదం అక్కడి వారిలో గందర గోళంకు కారణమైంది.
