Harish Rao: జగిత్యాల సభతో రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి నినాదం మార్మోగుతుంది: హరీశ్‌ రావు

Revanth Reddy Go.. KCR Must Come Slogan Will Rsound After Jagtial Meeting: జగిత్యాల సభతో తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్‌ రావాలి అనే నినాదం మార్మోగుతుందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. బీజేపీ ఎంపీ లోక్‌సభలో తెలంగాణపై విషం చిమ్మినా 16 మంది కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎంపీలు నోరుమెదపకపోవడం సిగ్గుచేటు అని మండిపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

School Summer Holidays: మండిపోతున్న ఎండలు.. పలు రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెలవులు షురూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 60 రోజులు హాలీడేస్..!!
9
Delhi School summer holiday calendar
School Summer Holidays: మండిపోతున్న ఎండలు.. పలు రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెలవులు షురూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 60 రోజులు హాలీడేస్..!!
Arshdeep Singh Girlfriend: క్రికెటర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ కాబోయే భార్య ఈమెనే?! హీరోయిన్‌తో లగ్గం ఫిక్స్..సంపాదన ఎంతో తెలుసా?
6
IPL 2026
Arshdeep Singh Girlfriend: క్రికెటర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ కాబోయే భార్య ఈమెనే?! హీరోయిన్‌తో లగ్గం ఫిక్స్..సంపాదన ఎంతో తెలుసా?
EPFO: EPFO యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఉమాంగ్ యాప్‌లో ఈజీగా UAN యాక్టివేషన్.. కొత్త ప్రాసెస్ ఇదే..!
6
aadhaar based uan activation
EPFO: EPFO యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఉమాంగ్ యాప్‌లో ఈజీగా UAN యాక్టివేషన్.. కొత్త ప్రాసెస్ ఇదే..!
Ketu Transit 2026: మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ 3 రాశుల వారికి మహారాజయోగం.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!
6
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ 3 రాశుల వారికి మహారాజయోగం.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!
Harish Rao: జగిత్యాల సభతో రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి నినాదం మార్మోగుతుంది: హరీశ్‌ రావు

KCR Jagtial Meeting: 'రాజకీయ విలువలున్న మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి చేరికతో ఉత్తర తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరింత బలం. రేవంత్ పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి అనే నినాదం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్మోగుతున్నది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. తెలంగాణ ఏర్పాటును పాకిస్తాన్‌తో పోల్చిన బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య తక్షణమే బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానిస్తుంటే పార్లమెంటులో 16 మంది కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎంపీలు నోరుమెదపకపోవడం సిగ్గుచేటు అని మండిపడ్డారు.

Also Read: KCR Success March: జగిత్యాల నుంచే బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర ప్రారంభం: కేటీఆర్‌

ఈనెల 20వ తేదీన తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను జగిత్యాలలో శనివారం పరిశీలించిన అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడారు. 'రేవంత్ రెడ్డిది హైబ్రిడ్ మోడల్ కాదు.. అది కేంద్రంలోని బీజేపీ పెద్దలతో కుదుర్చుకున్న క్రాస్‌ బ్రీడ్ బంధం. డీలిమిటేషన్ పేరుతో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును అటకెక్కించి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు మహిళలకు తీరని ద్రోహం చేశాయి. బడే భాయ్‌కి భయపడే ఎంపీ తేజస్వీ వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించలేదు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు.

Also Read: Chandrababu YS Jagan: మహిళా బిల్లుపై ఇండి కూటమిని తప్పుబట్టిన చంద్రబాబు, వైఎస్‌ జగన్‌

'కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, రాజకీయాల్లో ఎంతో విలువలతో కూడిన నాయకుడు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి ఈ నెల 20వ తేదీన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు. ఆయన చేరిక కరీంనగర్ జిల్లాకే కాదు, యావత్ ఉత్తర తెలంగాణకు, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుంది. రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఒక స్పష్టమైన క్లారిటీ వచ్చేసింది. రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి అని ప్రజలు బలంగా కోరుకుంటున్నారు అనడానికి జీవన్ రెడ్డి గారి చేరిక ఒక సజీవ సాక్ష్యం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

Also Read: IPL 2026: కలకత్తా ఐదో ఓటమి.. గిల్‌ దంచుడుకు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ భారీ విజయం

'పార్లమెంటులో జరిగిన రెండు పరిణామాలు తెలంగాణ సమాజాన్ని తీవ్రంగా కలచివేశాయి. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య తెలంగాణ ఏర్పాటును ఇండియా పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చడం 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీయడమే. బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాల్సింది పోయి కిషన్ రెడ్డి ఆ వ్యాఖ్యలను వెనుకేసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయడం అత్యంత దుర్మార్గం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్‌ హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. 'తేజస్వీ సూర్య మాట్లాడిన మాటలు చూస్తుంటే తెలంగాణ ప్రజల గుండెలు రగిలిపోతున్నాయి. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో సకల జనులు పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కించపరుస్తారా?' అని ప్రశ్నించారు.

'అంబేడ్కర్ రచించిన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం లోక్‌సభ, రాజ్యసభలో బిల్లులు పాసై, రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో తెలంగాణ ఏర్పడింది. కనీస అవగాహన లేకుండా తెలంగాణపై, ఉద్యమంపై బీజేపీ నేతలు విషం చిమ్ముతున్నారు. ఒక ఎంపీ తప్పు మాట్లాడితే ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం దాన్ని ఖండించాల్సింది పోయి సమర్థించడం దారుణం. బీజేపీ తక్షణమే తేజస్వీ వ్యాఖ్యలపై బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి.. లేదంటే తెలంగాణ మనోభావాలను దెబ్బతీసిన పార్టీగా బీజేపీ మిగిలిపోతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిన్నటి లోక్‌సభ సమావేశాల్లో బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపించిందని పేర్కొన్నారు.

'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎంపీలు సభలో ఉండి ఉంటే తేజస్వీకి తెలంగాణ బిడ్డల తరఫున దీటైన.. మూతిపగిలే సమాధానం చెప్పేవాళ్లం. 8 మంది కాంగ్రెస్, 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు పెదవులు మూసుకొని మౌనంగా కూర్చున్నారు. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంటే ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత మీపై లేదా?' అని బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలను మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు నిలదీశారు. 'అదే రాజ్యసభలో ఉన్న ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మాత్రం ప్రాజెక్టులపై అవాకులు చవాకులు పేలిన కేంద్ర జలవనరుల మంత్రికి దీటైన సమాధానం ఇచ్చారు. స్పీకర్‌ను కలిసి ఆధారాలు చూపించి రికార్డులను సవరించారు' అని గుర్తుచేశారు.

'రేవంత్ రెడ్డి, బీజేపీ మధ్య ఉన్న బడే భాయ్ ఛోటే భాయ్ బంధం మరోసారి బట్టబయలైంది. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకుల ఇళ్లను ముట్టడించాలని బీజేపీ పిలుపునిస్తే.. రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఢిల్లీలో బీజేపీ కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ ఇంటికి భోజనానికి వెళ్లాడు. కార్యకర్తలేమో కొట్లాడుకోవాలి.. మీరేమో విందులు చేసుకోవాలా?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు. 'డీలిమిటేషన్‌పై రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదించిన హైబ్రిడ్ విధానం ఏంటో ఇవాళ స్పష్టమైంది. అది హైబ్రిడ్ కాదు క్రాస్‌బ్రీడ్ అని అర్థమైంది. ఈ క్రాస్‌బ్రీడ్ సిద్ధాంతం రాహుల్ గాంధీకి, సోనియా గాంధీకి అర్థమవుతుందో లేదో? అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు. బడే భాయ్‌కి భయపడే తెలంగాణను అవమానించిన తేజస్వీ సూర్య వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటిదాకా కనీసం స్పందించలేదని గుర్తుచేశారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్వహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

