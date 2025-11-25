Harish Rao: హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కాంగ్రెస్‌ వాళ్లు కూల్చి ఉంటారేమో?

Medigadda Barrage: 'మానేరు నదిపై నిర్మించిన చెక్ డ్యామ్ను కాంగ్రెస్ నాయకులు కూల్చివేశారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో చెరువులు, చెక్ డ్యామ్ల పేల్చివేత నిత్య చర్యగా మారింది. గతంలో పెద్దపల్లి భోజన్న పేట వద్ద హుస్సేన్ మియా వాగుపై కూడా చెక్ డ్యాం పేల్చివేశారు. గుంపుల వద్ద చెక్ డ్యామ్ కూడా కూలలేదు పేల్చారని ఇక్కడి రైతులే చెబుతుతున్నారు. ఇసుక మాఫియానే కూల్చివేసింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో వేల కొద్ది లారీల్లో ఇసుక తరలిస్తున్నారని.. రాత్రికి రాత్రి చెక్ డ్యాం పేల్చివేశారని ఆరోపించారు.
ఓదెల మండలం గుంపుల వద్ద పేల్చిన చెక్ డ్యామ్ను మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పరిశీలించారు. ఆయన వెంట మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్, ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దాసరి మనోహర్ రెడ్డి, రసమయి బాలకిషన్, నారదాసు లక్ష్మణ్ ఉన్నారు. పరిశీలన అనంతరం మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి మోసాలు.. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఫల్యాన్ని వివరించారు. 'భోజన్నపేటలో హుస్సేన్ మియా వాగుపై చెక్ డ్యాం పేల్చివేస్తుంటే రైతులే పట్టుకున్నారు. అప్పుడు రైతులే కేసులు పెట్టారు. ఇప్పుడ మళ్లీ చెక్ డ్యామ్ పేల్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూల్చినవాళ్లను కాపాడుతుంది. హైదరాబాద్లో ఇండ్లు, ఇక్కడ చెరువులు, చెక్ డ్యామ్లు కూలగొడుతున్నారు. కేసీఆర్ కట్టుడు.. కాంగ్రెసోళ్ల కూలగొట్టుడు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. మానేరు నది మీద చెక్ డ్యామ్లు కట్టి సస్యశ్యామలం చేశామని వివరించారు.
'చెక్డ్యామ్లను పొంగులేటి శ్రీనివాస్కు చెందిన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ కట్టింది. చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటే పొంగులేటి మీద తీసుకోవాలి. రాఘవ కంపెనీని బ్లాక్ చేయండి' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు. ఏడాదికి 6 లక్షల ఎకరాలు నీళ్లు ఇస్తామని ఉత్తమ్ కుమార్ చెప్పిండు ఎక్కడ ఇచ్చారో చెప్పాలని సవాల్ చేశారు. కమీషన్ల పేరిట కాలయాపన చేస్తున్నారని.. రెండేళ్లయినా కాళేశ్వరం రిపేర్ చేయడం లేదని గుర్తుచేశారు.
'కాళేశ్వరం కింద ఉన్న కాలువలు తవ్వడం లేదు. కాలువలు తవ్వితే కేసీఆర్కు పేరు వస్తుందని రైతులను గోస పెడుతున్నారు. కాళేశ్వరం కూలిందని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడు. మల్లన్న సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు తీసుకుపోతున్న నీళ్లు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు కావా?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. ఈ బ్లాస్టింగులు చూస్తే కాళేశ్వరం కూడా పేల్చారని అనుమానం వస్తోందని సంచలన ఆరోపణ చేశారు.
'ఇసుక మాఫీతో రూ.24 కోట్లు రికవరీ వేయాలి. ఎండాకాలంలోపే చెక్ డ్యామ్ నిర్మించాలి. ఇసుక మాఫీలో మంత్రుల వాటా ఉంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. రాత్రి పూట పెద్ద శబ్దం వినపడింది అని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు.. లక్ష్ క్యూసెక్కుల వరద వస్తే కూడా ఈ చెక్ డ్యాం చెక్కు చెదరలేదని వివరించారు. కూలితే రాత్రే ఎందుకు కూలింది? అని ప్రశ్నించారు. చెక్డ్యామ్ కూలలేదు కూల్చారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్కు.. రేవంత్ రెడ్డికి రైతుల కన్నా ఇసుక మాఫియా ముఖ్యం అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. టెర్రరిస్టులు కూడా ఇలాంటి పనులు చేయరని పేర్కొన్నారు. ఇసుక మాఫియా.. కాంగ్రెస్ నాయకులు టెర్రరిస్టులకు మించిపోయారని చెప్పారు. దోషులను శిక్షించకుంటే రాష్ట్రంలో మరిన్ని చెక్ డ్యామ్లు పేల్చుతారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
