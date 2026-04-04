kcr camp Office Attack: ఇందిరమ్మ రాజ్యమా..?.. గూండా రాజ్యమా..?.. కేసీఆర్ క్యాంపు ఆఫీస్ దాడిపై హరీష్ రావు సీరియస్..

Attack On former CM KCR Camp Office in Gajwel: తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. గజ్వేల్ లోని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ క్యాంపు ఆఫీస్ పై కొంత మంది దుండగులు దాడి చేసి ఫర్నీచర్ ను ధ్వంసం చేశారు. గట్టిగా నినాదాలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేసి నానా హంగామా చేశారు. దీనిపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఎక్స్ వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. ఏకంగా ప్రజా ప్రతినిధుల క్యాంపు కార్యాలయాల పైనే కాంగ్రెస్ ముప్పేట దాడులు చేస్తుందని అన్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఉన్నట్లా లేనట్లా?.. అంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కేసిఆర్ గారి గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పై కాంగ్రెస్ గూండాల దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ముమ్మాటికీ ఇది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో జరిగిన దాడి అని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంపై సీఎం చేయించిన దాడిగా అభివర్ణించారు.
పట్టపగలు అధికార మదంతో విర్రవీగుతూ కాంగ్రెస్ రెచ్చిపోయిందన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకుల తీరు బీహార్ గ్యాంగ్ను తలపిస్తోందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజా ప్రతినిధులపై దాడులు, ప్రజా సంఘాలపై దాడులు, మీడియా పై దాడులు.. నిత్యకృత్యం కావడం సిగ్గుచేటన్నారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసు యంత్రాంగం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రైవేట్ సైన్యంలా మారిపోయారా? ఎందుకు అడ్డుకోవడం లేదని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
ఒకవైపు “హేట్ స్పీచ్ బిల్” పేరుతో ప్రజలు, ప్రతిపక్షాల నోళ్లు మూయిస్తూ… మరోవైపు కాంగ్రెస్ గూండాలతో దాడులు చేయించడమేనా మీ ప్రజా పాలన? అంటూ నిలదీశారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని చెబుతూ… గూండా రాజ్యం అమలు చేస్తారా?... అంటూ కాంగ్రెస్ నిప్పులు చెరిగారు. సీఎం, మంత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో పొలిటికల్ టూర్లు చేస్తూ… పాలనను గాలికి వదిలేసారంటూ ఎండగట్టారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉంటే… ఇక్కడ పాలనను ఎవరు చూస్తారని ఎద్దేవా చేశారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కార్యాలయాలపై దాడులు చేయాలని సందేశాలు ఇచ్చారా? కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారా?.. అంటూ సీఎం రేవంత్ పై తీవ్రవిమర్శలు చేశారు. ఏడవ గ్యారంటీగా ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ అని డబ్బా కొట్టి ఇప్పుడు, ఉన్న ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలన ఎమర్జెన్సీ పాలనను తలపిస్తుందని దుయ్యబట్టారు. మీ అణచివేతలకు, మీ నిర్బంధాలకు, మీ దాడులకు బిఆర్ఎస్ పార్టీ అదరదు బెదరదని, ప్రజాక్షేత్రంలో మిమ్మల్ని అడుగడుగునా నిలదీస్తూనే ఉంటామన్నారు. ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్తూనే ఉంటామని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పై దాడులు జరిపిన కాంగ్రెస్ గూండాలను గుర్తించి వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని రాష్ట్ర డీజీపీని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. ఇలాంటి దాడులు ఆపకపోతే… ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు ప్రజలే వీధుల్లోకి రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటూ హరీష్ రావు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.