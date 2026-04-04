kcr camp Office Attack: ఇందిరమ్మ రాజ్యమా..?.. గూండా రాజ్యమా..?.. కేసీఆర్ క్యాంపు ఆఫీస్ దాడిపై హరీష్ రావు సీరియస్..

Attack on kcr camp office in gajwel: పట్టపగలు అధికార మదంతో విర్రవీగుతూ సోయి మరచి కాంగ్రెస్ వ్యవహరిస్తుందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మండిపడ్డారు.  కాంగ్రెస్ నాయకుల తీరు బీహార్ గ్యాంగ్‌ను తలపిస్తోందని తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 4, 2026, 03:00 PM IST
Yellow Gold Business: నిమ్మకాయలతో నెలకు లక్షలు సంపాదించే ఐడియా.. ఇది నిజంగా ఎల్లో గోల్డ్ భయ్యా! ఇలా ప్లాన్ చేస్తే డబ్బే డబ్బు..!!
7
Business idea
Yellow Gold Business: నిమ్మకాయలతో నెలకు లక్షలు సంపాదించే ఐడియా.. ఇది నిజంగా ఎల్లో గోల్డ్ భయ్యా! ఇలా ప్లాన్ చేస్తే డబ్బే డబ్బు..!!
AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!
5
AP SSC 2026 update
AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!
HRA exemption 2026: హైదరాబాద్ సహా 8 నగరాలకు HRA బెనిఫిట్.. మీ జీతం పెరగనుందా?
7
HRA exemption 2026
HRA exemption 2026: హైదరాబాద్ సహా 8 నగరాలకు HRA బెనిఫిట్.. మీ జీతం పెరగనుందా?
Rashmika Mandanna Pregnant: ఇప్పుడు మేము ముగ్గురం.. పెళ్లయిన నెలకే గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన రష్మిక..!
5
Rashmika Mandanna pregnancy
Rashmika Mandanna Pregnant: ఇప్పుడు మేము ముగ్గురం.. పెళ్లయిన నెలకే గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన రష్మిక..!
Attack On former CM KCR Camp Office in Gajwel: తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. గజ్వేల్ లోని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ క్యాంపు ఆఫీస్ పై కొంత మంది దుండగులు దాడి చేసి ఫర్నీచర్ ను ధ్వంసం చేశారు. గట్టిగా నినాదాలు చేశారు.   బీఆర్ఎస్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేసి నానా హంగామా చేశారు. దీనిపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఎక్స్ వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. ఏకంగా ప్రజా ప్రతినిధుల క్యాంపు కార్యాలయాల పైనే కాంగ్రెస్ ముప్పేట దాడులు చేస్తుందని అన్నారు. దీంతో  రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఉన్నట్లా లేనట్లా?.. అంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కేసిఆర్ గారి గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పై కాంగ్రెస్ గూండాల దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ముమ్మాటికీ ఇది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో జరిగిన దాడి అని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంపై సీఎం చేయించిన దాడిగా అభివర్ణించారు. 

పట్టపగలు అధికార మదంతో విర్రవీగుతూ కాంగ్రెస్ రెచ్చిపోయిందన్నారు.  కాంగ్రెస్ నాయకుల తీరు బీహార్ గ్యాంగ్‌ను తలపిస్తోందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజా ప్రతినిధులపై దాడులు, ప్రజా సంఘాలపై దాడులు, మీడియా పై దాడులు.. నిత్యకృత్యం కావడం సిగ్గుచేటన్నారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసు యంత్రాంగం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రైవేట్ సైన్యంలా మారిపోయారా? ఎందుకు అడ్డుకోవడం లేదని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

ఒకవైపు “హేట్ స్పీచ్ బిల్” పేరుతో ప్రజలు, ప్రతిపక్షాల నోళ్లు మూయిస్తూ… మరోవైపు కాంగ్రెస్ గూండాలతో దాడులు చేయించడమేనా మీ ప్రజా పాలన? అంటూ నిలదీశారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని చెబుతూ… గూండా రాజ్యం అమలు చేస్తారా?... అంటూ కాంగ్రెస్ నిప్పులు చెరిగారు. సీఎం, మంత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో పొలిటికల్ టూర్లు చేస్తూ… పాలనను గాలికి వదిలేసారంటూ ఎండగట్టారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు ఇతర రాష్ట్రాల ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉంటే… ఇక్కడ పాలనను ఎవరు చూస్తారని ఎద్దేవా చేశారు.

బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కార్యాలయాలపై దాడులు చేయాలని సందేశాలు ఇచ్చారా? కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారా?.. అంటూ సీఎం రేవంత్ పై తీవ్రవిమర్శలు చేశారు.  ఏడవ గ్యారంటీగా ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ అని డబ్బా కొట్టి ఇప్పుడు, ఉన్న ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలన ఎమర్జెన్సీ పాలనను తలపిస్తుందని దుయ్యబట్టారు.  మీ అణచివేతలకు, మీ నిర్బంధాలకు, మీ దాడులకు బిఆర్ఎస్ పార్టీ అదరదు బెదరదని,  ప్రజాక్షేత్రంలో మిమ్మల్ని అడుగడుగునా నిలదీస్తూనే ఉంటామన్నారు. ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్తూనే ఉంటామని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.

Read more: Peddapalli accident Video: పెద్దపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఒకరు మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో..

 మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పై దాడులు జరిపిన కాంగ్రెస్ గూండాలను గుర్తించి వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని రాష్ట్ర  డీజీపీని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. ఇలాంటి దాడులు ఆపకపోతే… ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు ప్రజలే వీధుల్లోకి రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటూ హరీష్ రావు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

