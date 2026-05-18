/Heavy Heat Waves: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో వారం రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాలులు..

Telangana Weather report: తెలంగాణలో సూర్యుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. నేడు పలు ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏడు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. జగిత్యాల, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ముఖ్యంగా మే 19 నుంచి 24 వరకు అత్యంత తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఉదయం 10:30 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు సాధ్యమైనంత వరకు బయటకు వెళ్లవద్దని సూచనలు చేశారు. ముఖ్యంగా వృద్దులు, పిల్లలు, గర్భిణీలు, రోగులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి నీళ్లు లేదా ఇతర పళ్ల రసాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయిన ప్రాంతాలు..
ఇక అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో క్యూములో నింబస్ మేఘాల కారణంగా అక్కడక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మొత్తంగా రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలతో నార్త్ తెలంగాణ నిప్పుల కొలిమి తలపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కోల్ బెల్ట్ ఏరియాల్లో ఉన్న వారి పరిస్థితి మరి దారుణంగా ఉంది. నిన్న నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్ గల్ మండలంలో అత్యధికంగా 45.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. మరోవైపు నిర్మల్ జిల్లా దస్తూరా బాద్ లో 45.3, కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడాలో 45.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఇక హైదరాబాద్ లో నిన్న 39.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో పారిశ్రామిక వాడలున్న ప్రాంతాల్లో 40 నుంచి 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయినట్టు ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్టుమెంట్ తెలిపింది. మొత్తంగా ఎండల నేపథ్యంలో ప్రజలు మజ్జిగ, రాగిజావా వంటి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
