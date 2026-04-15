Telangana Heat Waves: సన్ స్ట్రోక్.. ఈ సమయంలో అస్సలు బయటకు రావొద్దు..

Telangana Heat Waves : తెలంగాణపై  సూర్యుడు మండిపడుతున్నాడు. దీంతో రాష్ట్రం నిప్పులకొలిమిని తలపిస్తోంది. మరో ఐదు రోజులు ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:43 AM IST

Telangana Heat Waves: సన్ స్ట్రోక్.. ఈ సమయంలో అస్సలు బయటకు రావొద్దు..

Heat Waves at Telangana: తెలంగాణ నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది. రాబోయే  ఐదు రోజుల్లో ఎండలు 45 డిగ్రీలను తాకే ప్రమాదం వుందంటోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటి నమోదవుతున్నాయి.  ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు బయటికి రావొద్దని అధికారులు ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు. వడగాలుల నుంచి ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలంటున్నారు డాక్టర్లు. 

ఇలా వుండగా  నల్గొండ జిల్లా అడవి దేవులపల్లిలో అత్యధికంగా 43.5 డిగ్రీల రికార్డు ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. ముఖ్యంగా ఎల్ నినో, లానినో ప్రభావంతో దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు 3 నుంచి 5 డిగ్రీల వరకు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకే ప్రజాలు అల్లాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంటికి సంబంధించిన పనులు చేసే వాళ్లు మధ్యాహ్నం వడగాలులకు అల్లాడిపోతున్నారు. 

కూలర్లు, ఏసీలు వేసుకున్న ఉక్కబోత మాత్రం ఆగడం లేదు. ముఖ్యంగా 10 తర్వాత కాస్త బయటకు  వెళ్లొస్తే చాలు ఒళ్లంత చమటు పట్టేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి వీచే వేడిగాలుల ప్రభావంతో ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

