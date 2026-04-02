Heat Waves: వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. వడగాలులు జాగ్రత్త.. బయటకు రావొద్దు..!

AP Telangana Heat Waves Effect: ఎండలు మాడును పగలగొట్టేస్తున్నాయి. బయటకు రావాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మార్చి నెల నుంచే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. తాజాగా ఏప్రిల్ లో కూడా ఈ సారి ఎండలు మండిపోనున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:39 AM IST

Weather Update: రోహిణి కార్తెలో ఉండాల్సిన ఎండలు.. ఏప్రిల్ లోనే ప్రజల మాడును పగలగొడుతున్నాయని చెప్పాలి. పని ఉండి వెళ్లాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. మొత్తంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు  తెలంగాణ రాష్ట్రం సూర్యుడి ప్రతాపానికి అగ్నిగుండాన్ని తలపిస్తోంది. అటు ఏపీ ప్రజలకు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ  బిగ్ అలర్ట్స్ జారీ చేసింది. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో ఎండల తీవ్రత సాధారణం కంటే ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటుందంటోంది. 

ఇక కడప జిల్లాలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 40.7 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పైగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు ఉమ్మడి జిల్లాలతో బాటు విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, గుంటూరు  జిల్లాల్లోనూ వడగాలులు వీస్తాయంటోంది.అటు తెలంగాణ సింగరేణి బెల్ట్, ఖమ్మం, భద్రాచలం, నిర్మల్ జిల్లాల్లో వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  

ముఖ్యంగా ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకపోవడం మంచిదని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ఎండ వేడిమి నుంచి తప్పించుకునేందుకు డీ హైడ్రేషన్ కాకుండా తరుచుగా నీళ్లు సేవించాలని చెబుతుంది. అంతేకాదు చల్లని మజ్జిగ, పుదీనా వాటర్, కొబ్బరి బొండం వంటివి తీసుకోవాలి. అటు ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం కోసం పుచ్చపండ్లు ఎక్కువగా తినాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

