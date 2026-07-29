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Heavy Rains: ఉత్తర తెలంగాణకు పొంచి ఉన్న ముప్పు.. రాబోయే 36 గంటలు అత్యంత కీలకం

36 Hours Critical Situation Red Alert To North Telangana Heavy To Heavy Rains: తెలంగాణలో వరుణుడు దంచికొడుతున్నాడు. కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. హైదరాబాద్‌తో సహా అన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు భారీగా పడుతున్నాయి. అయితే ఉత్తర తెలంగాణకు మాత్రం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ఉన్నాయి. దీంతో అక్కడ హైఅలర్ట్‌ ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 29, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:54 AM IST
Heavy Rains: ఉత్తర తెలంగాణకు పొంచి ఉన్న ముప్పు.. రాబోయే 36 గంటలు అత్యంత కీలకం
Image Credit: Heavy Rain Alert To North Telangana (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Heavy Rains: ఉత్తర తెలంగాణకు పొంచి ఉన్న ముప్పు.. రాబోయే 36 గంటలు అత్యంత కీలకం
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