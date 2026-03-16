  • Telangana Rains: భారీ వర్షం.. వడగళ్ల బీభత్సం.. ఆరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Telangana Rains: భారీ వర్షం.. వడగళ్ల బీభత్సం.. ఆరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు కాస్త తగ్గు ముఖంగా పట్టాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం మబ్బు పట్టింది. మధ్యాహ్నం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురసాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఎండలు మాడు పగలగొట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు నుంచి మరో 6 రోజుల పాటు తెలంగాణలోని ఆరు జిల్లాలో వడగళ్లతో కూడిన వానలు పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:19 AM IST

Telangana Rains: భారీ వర్షం.. వడగళ్ల బీభత్సం.. ఆరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Heavy Rain Alert in Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలై  నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వడగండ్ల వర్షాలు కురిసాయి.  ఈ అకాల వర్షాలతో చేతికి వచ్చిన మిరప, అరటి, మామిడి, పసుపు  పంటలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

మరోవైపు తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా తేలికపాటి చినుకులు కురిసాయి. అంతేకాదు హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఉదయం నుంచి మబ్బు పట్టింది. దీంతో వాతావరణం ఒకింత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది.  అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని  అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది.

అల్పపీడన ద్రోణి, నైరుతి దిశ నుంచి వీచే గాలుల ప్రభావంతో ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, NTR, గుంటూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Telangana Heavy Rain AlertYellow Alerttelangana rainsTelangana weather updatesbig alert Hyderabad Weather Forecast

