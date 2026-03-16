Telangana Rains: భారీ వర్షం.. వడగళ్ల బీభత్సం.. ఆరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Heavy Rain Alert in Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలై నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వడగండ్ల వర్షాలు కురిసాయి. ఈ అకాల వర్షాలతో చేతికి వచ్చిన మిరప, అరటి, మామిడి, పసుపు పంటలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా తేలికపాటి చినుకులు కురిసాయి. అంతేకాదు హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఉదయం నుంచి మబ్బు పట్టింది. దీంతో వాతావరణం ఒకింత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది.
అల్పపీడన ద్రోణి, నైరుతి దిశ నుంచి వీచే గాలుల ప్రభావంతో ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, NTR, గుంటూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
