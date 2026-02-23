English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు కుండపోత వానలు..ఇవాళ, రేపు బిగ్ అలర్ట్..

Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓ వైపు ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. మరోవైపు గాలిలో తేమ కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు మరో రెండు రోజుల పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:03 AM IST

Rain Alert in Telangana Andhra Pradesh: వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ ప్రకారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత వర్షాలు (rains) కురుస్తున్నాయి. ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అటు తెలంగాణలోని కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జైనూర్ మండలంలోనూ భారీ వర్షం కురిసింది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కూడా ఆకాశం మేఘావృతమై చెదురుమదురు వానలు పడుతున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా రాబోయే 24 గంటల్లో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ (IMD) ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అటు ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి సమయంలో భారీ వర్షం కురిసి ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రాత్రి వేళల్లో ఒక్కసారిగా మేఘాలు కమ్ముకుని భారీ వర్షం పడింది. పలుచోట్ల ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. నిజామాబాద్ జిల్లా, కామారెడ్డి జిల్లాతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో కూడా రాత్రి వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. వాతావరణ శాఖ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం..బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ అల్పపీడనం ప్రభావం ఇంకా కొనసాగనున్నందున రానున్న రెండు రోజుల పాటు తెలంగాణలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అధికారులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అలాగే రైతులు పంటల రక్షణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని, రైతులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ అకాల వర్షాల వల్ల కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉండడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు పూతకు వచ్చిక మామిడి పంట నేల రాలడంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని చెబుతున్నారు. 

Heavy Rainstelangana rainsap rainsAndhra pradesh rainsTelangana Heat Waves

