Telanganan Rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అర్ధరాత్రి దంచి కొట్టిన వర్షం..

Telanganan Rain Updates: ఎండా కాలంలో వడగండ్ల వాన ఈ సీజన్ లో నిజమైంది. తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వడగండ్ల వానలు పడ్డాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా ఉక్కబోతతో అల్లాడిన ప్రజలు వర్షం పడటంతో  కాస్త చల్లబడింది. మరోవైపు నిన్న రాత్రి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో అర్ధరాత్రి వర్షం దంచి కొట్టింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 07:48 AM IST

Heavy Rains Across Telangana: తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా కొమరిన్‌ ప్రాంతం వరకు ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాలో పలుచోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో అర్ధరాత్రి నుంచి వానలు దంచికొడుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో కొన్ని ఏరియాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో వర్షం పడుతోంది. కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, నాగర్ కర్నూల్, గద్వాల, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో వానలు పడుతున్నాయి. మిగతా జిల్లాలకూ HYD వాతావరణ కేంద్రం వర్షసూచన చేసింది. నిన్న రాత్రి కురిసిన వర్షాలతో చెట్ల కొమ్మలు కరెంట్ తీగలపై పడటంతో పలు ప్రాంతాల్లో అంధకారం నెలకొంది. మరోవైపు విద్యుత్ సిబ్బంది కూడా వీలైంత మేరకు అన్ని చోట్ల సరఫరాను పున:రిద్దరించారు. 

మరోవైపు ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి మెదక్‌, నిజామాబాద్‌, ఆదిలాబాద్‌ వర్ష ప్రభావం అధికంగా ఉంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో పలు చోట్ల వడగండ్ల వాన కురిసింది. జిల్లాలోని జహీరాబాద్‌, ఝరాసంగం, కోహిర్‌, మునిపల్లి, నారాయణ్‌ఖేడ్‌లో మోస్తరు వర్షపాతం నమోదయింది. 

బర్దిపూర్, ఝరాసంగం, జిర్లపల్లి, చిలేపల్లి, మేదపల్లి తదితర గ్రామాల్లో వడగండ్ల వాన కురవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో చేతికొచ్చిన జొన్న, మొక్కజొన్న, శనగ, గోధుమ పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లినట్లు రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారీ ఈదురు గాలుల కారణంగా పలు చోట్ల విద్యుత్‌ స్థంబాలు నేలకు ఒరిగాయి. దీంతో పలు గ్రామాల్లో విద్యుత్‌ సమస్యలు తలెత్తాయి. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోతకు వచ్చిన మామిడి నేలరాలింది. దీంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు.  

ఇక ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం దంచికొట్టింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. దీంతో మామిడి, మొక్కజొన్న పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. వర్షం కారణంగా పలు చోట్ల విద్యుత్ కి తీవు్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్. ఇవాళ ఏపీలోని పలు జిల్లాలలో వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ద్రోణి ప్రభావంతో ఈ వర్షాలు పడనున్నట్లు వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా పోలవరం నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు, అల్లూరి లాంటి జిల్లాలలో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అంచ‌నా వేసింది. ఇక మిగిలిన ఏపీలోని జిల్లాల్లో తేలిక పాటి జల్లులు పడతాయని స్పష్టం చేసింది. కాగా ఇప్పటికే రాయలసీమలోని పలు జిల్లాల్లో ఆకాశాన్ని మబ్బులు కమ్మేయగా, అనంత‌పురం జిల్లాలో అక్కడక్కడ‌ వ‌ర్షం ప‌డుతోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

