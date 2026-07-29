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ఉగ్రరూపం దాల్చిన వాగులు.. జగిత్యాల - మంచిర్యాల మార్గంలో రాకపోకల బంద్!

Jagtial Mancherial Highway Traffic: జగిత్యాల వ్యాప్తంగా వర్షాలు భారీగా కురుస్తున్నాయి. దీని కారణంగా ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాగులు ఉప్పొంగిపోయాయి. దీంతో జగిత్యాల నుంచి మంచిర్యాల రహదారి పై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:10 AM IST
ఉగ్రరూపం దాల్చిన వాగులు.. జగిత్యాల - మంచిర్యాల మార్గంలో రాకపోకల బంద్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఉగ్రరూపం దాల్చిన వాగులు.. జగిత్యాల - మంచిర్యాల మార్గంలో రాకపోకల బంద్!
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