English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Telangana Rain: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు కుండపోత వాన..

Weather Update: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా విచిత్ర వాతావరణం నెలకొంది. ఓ వైపు మాడు పగిలే ఎండలు.. మరోవైపు వానలు కురుస్తున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 4, 2026, 10:01 AM IST

Easter Holiday 2026: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? ఏప్రిల్‌ 4న లేదా ఏప్రిల్ 5! ఈస్టర్ పండుగ ఎప్పుడంటే?
6
Good Friday Holiday
Easter Holiday 2026: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? ఏప్రిల్‌ 4న లేదా ఏప్రిల్ 5! ఈస్టర్ పండుగ ఎప్పుడంటే?
Kavya Maran Vs Shah Rukh Khan: కావ్య మారన్ Vs షారుఖ్ ఖాన్.. ఎవరి నెట్‌వర్త్ ఎంతంటే..?
7
Kavya Maran
Kavya Maran Vs Shah Rukh Khan: కావ్య మారన్ Vs షారుఖ్ ఖాన్.. ఎవరి నెట్‌వర్త్ ఎంతంటే..?
School Holiday: పిల్లలకు పండగే.. గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్..ఎక్కడెక్కడంటే!
6
Good Friday holiday 2026
School Holiday: పిల్లలకు పండగే.. గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్..ఎక్కడెక్కడంటే!
EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!
6
EPF interest rate 2026
EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!
Heavy Rains in Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ద్రోణి ప్రభావంతో రాబోయే  రెండు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని HYD వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. రెండు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, మెదక్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, జనగామ జిల్లాల్లో వర్షం పడే అవకాశముంది. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, మెదక్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, జనగామ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. 

గంటకు 30-40కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది. మరోవైపు తెలంగాణ పలు ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం పూట ఎండలు మండిపోనున్నాయి. మరోవైపు ఖమ్మం,రామగుండం, భద్రాచలం వంటి ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 3 రోజులు పాటు కుండపోత వానలు పడే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Heavy Rain AlertYellow Alerttelangana rainsTelangana weather updatesbig alert Hyderabad Weather Forecast

Trending News