Telangana Rain: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు కుండపోత వాన..

Heavy Rains in Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ద్రోణి ప్రభావంతో రాబోయే రెండు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని HYD వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. రెండు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, జనగామ జిల్లాల్లో వర్షం పడే అవకాశముంది. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, జనగామ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
గంటకు 30-40కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది. మరోవైపు తెలంగాణ పలు ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం పూట ఎండలు మండిపోనున్నాయి. మరోవైపు ఖమ్మం,రామగుండం, భద్రాచలం వంటి ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 3 రోజులు పాటు కుండపోత వానలు పడే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
