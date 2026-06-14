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Dharmapuri: ధర్మపురికి పోటెత్తిన భక్తులు.. గోదావరి తీరంలో కిక్కిరిసిన జనసందోహం!

Dharmapuri Lakshmi Narasimha Swamy Temple: ఈరోజే స్కూళ్లకు చివరి రోజు కావడం వల్ల ధర్మపురి క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. ముఖ్యంగా గోదావరి పరిసర ప్రాంతాల్లో భక్తులు భారీ మొత్తంలో నది స్నానాలు ఆచరించి.. స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:28 PM IST
Dharmapuri: ధర్మపురికి పోటెత్తిన భక్తులు.. గోదావరి తీరంలో కిక్కిరిసిన జనసందోహం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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