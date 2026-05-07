Karimnagar: BRS వర్సెస్ BJP.. కరీంనగర్‌లో భారీగా పోలీసుల మోహరింపు!

Karimnagar Political Clash:  కరీంనగర్ జిల్లాలో బిజెపి కార్యకర్తలు brs కార్యాలయం పై దాడికి దిగడంతో పరిస్థితులు చేయి జారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇరువు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరగడంతో నగరంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల లాటి చార్జ్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 7, 2026, 02:13 PM IST

Karimnagar Political Clash Telugu News: కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.. రెండు పార్టీల మధ్య చెలరేగిన రాజకీయ సెగలు చివరికి గాలి వానలా మారి.. నగరాన్ని రణరంగాన్ని తలపించేలా చేశాయి.. భారత రాష్ట్ర సమితితో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణుల మధ్య తలెత్తిన తీవ్ర గర్షణతో కరీంనగర్‌లో అత్యంత ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరు వర్గాల కార్యకర్తలు పోటాపోటీగా ఆందోళనకు దిగడంతో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. దీని కారణంగా లాఠీ చార్జ్ కూడా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది..

స్థానిక రాజకీయ అంశాలతో పాటు పరస్పర విమర్శల నేపథ్యంలో.. రెండు పార్టీల కార్యకర్తలు వీధుల్లోకి రావడంతో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. మీరు వర్గాలు పరస్పరం నినాదాలు చేసుకోవడంతో పరిణామాలు సాధారణ ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేశాయి. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు క్యాంప్ ఆఫీస్, ఇతర కార్యాలయాలు లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందన్న నిగావర్గాల హెచ్చరికలతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు..

ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా పోలీసులు నగరంలోని ముఖ్య ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తులను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కార్యాలయాల వద్ద వందలాదిమంది పోలీసు బలగాలను మొహరించారు. అంతేకాకుండా కార్యాలయాలకు వెళ్లే దారులన్నీ బారికేడ్లతో మూసివేశారు. కార్యాలయాల పరిసరాల్లోకి అపరిచిత వ్యక్తులు గాని.. కార్యకర్తలు గాని రాకుండా 144 సెక్షన్ తరహా ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. అనుమతి ఉన్న వారిని మాత్రమే క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేసిన తర్వాత లోపలికి పంపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి అదనపు బలగాలను రప్పించి నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ఇప్పటికే మొహరింపజేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదురకుండా ఉండేందుకు పోలీసు ఉన్నత అధికారులు స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. అంతేకాకుండా ఎవరైనా చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు. నగరంలోని ఎక్కడ అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రత్యేకమైన నిఘవ్యవస్థను కూడా ఉంచిన సమాచారం. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉన్నప్పటికీ.. అంతర్గతంగా రాజకీయ సెగలు ఇంకా చల్లారలేదు.. మీరు పార్టీల ముఖ్య నేతలు తమ కార్యకర్తలను శాంతింప చేయాలని పోలీసులు కూడా కోరుతున్నారు. గంట గంటకు మారుతున్న పరిణామాలతో కరీంనగర్ వాసులు ఉత్కంఠగా గమనిస్తున్నారు..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

