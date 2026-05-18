/Sircilla Brs vs bjp Protest: బండి సంజయ్ రాజీనామా చేయాల్సిందే.. సిరిసిల్లాలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ రచ్చ..

Brs vs bjp party workers protest in sircilla: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కేంద్రసహయ మంత్రి పదవి నుంచి బండి సంజయ్ ను బర్తరఫ్ చేయాలని నిరసనలు దిగారు. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం మైనర్ బాలికకు న్యాయం జరిగాలంటే, కేసు విచారణ పారదర్శకంగా సాగాలంటే బండి సంజయ్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనన్నారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీని కూడా కోరారు. మరోవైపు బండి సంజయ్ తన పదవికి రాజీనామా చేసే ఆలోచనలు ఇవ్వాలని హైదరాబాద్ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద అమ్మవారిని ప్రార్థించారు. అంతే కాకుండా ట్రాన్సపరెంట్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలని ప్రభుత్వం ఒత్తిడులకు లొంగకుండా నిజాలు బయటపెట్టాలని కోరారు.
సిరిసిల్లలో బీజేపీ శ్రేణుల గూండాయిజం
బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపై దాడి చేసిన బీజేపీ శ్రేణులు అరెస్ట్
బండి సంజయ్ని మంత్రి పదవి నుండి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద శాంతియుతంగా నిరసనకు దిగిన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులపై దాడికి దిగిన బీజేపీ గూండాలు
రెండు రోజుల క్రితం… pic.twitter.com/BWjvtWqQhX
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 18, 2026
ఈ నేపథ్యంలో సిరిసిల్లలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భారీగా రోడ్ల మీదకు చేరుకుని కేంద్ర సహయ మంత్రిపదవికి బండి సంజయ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎక్కడికక్కడ నిరసనలు చేపట్టారు. దీంతో బీజేపీ శ్రేణులు సైతం అక్కడకు చేరుకున్నారు. పరస్పర వ్యతిరేక నినాదాలు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తోపులాట జరగడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
ఇరు పార్టీల నేతలను దూరంగా వెళ్లేలా లాఠీలతో చెదరగొట్టారు. ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ నెలకొంది. వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోవడంతో రోడ్డంతా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
పోలీసులు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కార్యకర్తలు, నేతలకు సముదాయించి అక్కడి నుంచి వెళ్లేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా సిరిసిల్ల మాత్రం నివురు కప్పిన నిప్పులా ఉందని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ ను కోర్టు ఆదేశాల మేరకు చంచల్ గూడ జైలుకు రిమాండ్ కు తరలించారు. పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు బండి భగీరథ్ ను విచారించనున్నారు.
