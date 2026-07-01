/TGSRTC చరిత్రలోనే తొలిసారి.. ఒకే రోజు 422 ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్!

Historic Day For TGSRTC: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) చరిత్రలో ఒక అరుదైన ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ విభాగాల్లో సుదీర్ఘకాలం పాటు ప్రజలకు సేవలందించిన 422 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు మంగళవారం ఒకే రోజు సామూహికంగా ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. సంస్థకు తమ జీవితాలను అంకితం చేసిన ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు ఒకేసారి రిటైర్ కావడం ఆర్టీసీ వర్గాల్లో ప్రత్యేక చర్చనీయాంశంగా మారింది.
97 డిపోల్లో వీడ్కోలు వేడుకలు..
రాష్ట్రంలోని 11 రీజియన్లు, 97 డిపోల పరిధిలో ఈ పదవీ విరమణలు కొనసాగాయి.. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, గ్యారేజ్ సిబ్బందితో పాటు శ్రామికులు, పరిపాలనా విభాగాలకు చెందిన అధికారులు ఇందులో ఉన్నారు. దశాబ్దాల పాటు సంస్థ ఎదుగుదలలో భాగస్వాములైన వీరందరికీ ఆయా డిపోల పరిధిలో అధికారులు, తోటి సిబ్బంది ఘనంగా వీడ్కోలు పలికినట్లు తెలుస్తోంది.. పూలమాలలు, శాలువాలతో సత్కరించి వారి సేవలను కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా డిపోలన్నీ భావోద్వేగ వాతావరణంతో నిండిపోయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
కరీంనగర్ రీజియన్ నుంచి 38 మంది విరమణ..
ఈ మెగా రిటైర్మెంట్లో కరీంనగర్ రీజియన్ కీలక పాత్ర పోషించిందని భావించవచ్చు. కరీంనగర్ రీజియన్ పరిధిలోని 11 డిపోల నుంచి మొత్తం 38 మంది ఉద్యోగులు మంగళవారం తమ విధులకు స్వస్తి పలికారు. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి, సంస్థ లాభాల బాటలో పయనించడానికి తాము చేసిన కృషిని ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగులు గుర్తుచేసుకున్నారు. కరీంనగర్ జోన్ పరిధిలోని వివిధ డిపోలలో వీరికి ఘన సన్మాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
సేవలను కొనియాడిన యాజమాన్యం..
ఒకే రోజు ఇంతమంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అవ్వడంతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం వారి సేవలను ప్రత్యేకంగా అభినందించింది. నష్టాల్లో ఉన్న సంస్థను లాభాల వైపు నడిపించడానికి, ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మి పథకం (మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం) వంటి భారీ సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి ఈ ఉద్యోగుల పాత్ర మరువలేనిదని అధికారులు కొనియాడారు. రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులందరికీ రావలసిన బెనిఫిట్స్, ఇతర సెటిల్మెంట్లను ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా సకాలంలో అందించేందుకు యాజమాన్యం తగిన చర్యలు తీసుకుంటోందని అధికారులు తెలిపారు.
కొత్త నియామకాలపై ఆశలు..
ఒకే రోజు 422 మంది ఎక్పీరియన్స్ ఉన్న సిబ్బంది విరమణ పొందడంతో ఆయా స్థానాలను భర్తీ చేయడంపై సంస్థ దృష్టి సారించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఒకవైపు సుదీర్ఘ సేవలు ముగిసినందుకు సంతోషంగా ఉన్నా.. మరోవైపు తోటి సిబ్బందిని వదిలి వెళ్తున్నందుకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏదేమైనా, టీజీఎస్ ఆర్టీసీ చరిత్రలో ఈ మంగళవారం ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుగా నిలిచిపోయిందని భావించవచ్చు..
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