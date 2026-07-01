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TGSRTC చరిత్రలోనే తొలిసారి.. ఒకే రోజు 422 ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్!

TGSRTCలో ఒకే రోజు 422 మంది ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పొందడడం ఇదే మొదటిసారిగా భావించవచ్చు.. ముఖ్యంగా కరీంనగర్ రీజియన్ నుంచి దాదాపు 38 మంది ఉద్యోగులు విరమణ పొందడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:45 PM IST
TGSRTC చరిత్రలోనే తొలిసారి.. ఒకే రోజు 422 ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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TGSRTC చరిత్రలోనే తొలిసారి.. ఒకే రోజు 422 ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్!
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