Peddapalli accident Video: పెద్దపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఒకరు మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో..

Godavarikhani road accident: గోదావరిఖనీలోని రాజేష్ థియేటర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే ఒక వ్యక్తి దుర్మరణం చెందగా, మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 4, 2026, 01:52 PM IST
Horrific Road accident at Godavarikhani rajesh theatre in peddapalli:  తెలంగాణలోని పెద్ద పల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు గోదావరిఖనిలోని రాజేష్ థియేటర్ వద్ ఒక స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. అందులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కారులో తీవ్రంగా గాయపడి చిక్కుకుని పోవడంతో స్థానికులు అతి కష్టం మీద వారిని బైటకు తీశారు. అప్పటికే వారికి తీవ్రంగా రక్త స్రావం అయ్యింది.

వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అప్పటికే పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు.  మృతుడు.. సింగరేణిలో పని చేసే శ్రీధర్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఘటనకు అతివేగంతో వెళ్లడం వల్ల కంట్రోల్ కాలేక ఈ ప్రమాదం జరిగిందా..?.. లేదా లిక్కర్ ఏమన్న తీసుకున్నారా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో కిలో మీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేశారు.  ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

