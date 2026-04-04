Peddapalli accident Video: పెద్దపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఒకరు మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో..

Horrific Road accident at Godavarikhani rajesh theatre in peddapalli: తెలంగాణలోని పెద్ద పల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు గోదావరిఖనిలోని రాజేష్ థియేటర్ వద్ ఒక స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. అందులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కారులో తీవ్రంగా గాయపడి చిక్కుకుని పోవడంతో స్థానికులు అతి కష్టం మీద వారిని బైటకు తీశారు. అప్పటికే వారికి తీవ్రంగా రక్త స్రావం అయ్యింది.
Singareni employee killed, three injured in Peddapalli car crash
A Singareni employee died and three others were injured in a road accident in Godavarikhani, Peddapalli district. The incident occurred near Rajesh Theatre.
Police said the speeding car crashed into an electric…
— Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) April 4, 2026
వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అప్పటికే పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. మృతుడు.. సింగరేణిలో పని చేసే శ్రీధర్గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఘటనకు అతివేగంతో వెళ్లడం వల్ల కంట్రోల్ కాలేక ఈ ప్రమాదం జరిగిందా..?.. లేదా లిక్కర్ ఏమన్న తీసుకున్నారా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో కిలో మీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
