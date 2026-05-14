/Siricilla Accident: రెప్పపాటులో ఘోరం.. మహిళ దుర్మరణం, సిరిసిల్ల రోడ్డు ప్రమాదం లైవ్ వీడియో చూస్తే వణికిపోవాల్సిందే!

Rajanna Siricilla Accident Video: సోషల్ మీడియా వేదికగా అనేక దృశ్యాలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో ప్రమాదం, జంతువులకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అంటే చాలామంది ఆసక్తి చూపుతారు. ఇందులో హృదయ విదారక ఘటనలు కూడా ఉంటాయి. తెలంగాణ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి ప్రమాదమే చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఎస్ఎం వేదికగా ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. రాజన్న సిరిసిల్లలోని గజ సింగవరం గ్రామానికి చెందిన ప్రయాణికులు రోడ్డు పక్కనే బస్సు కోసం గంభీరావుపేట బస్టాండ్ వద్ద ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే బస్సును ఓవర్ టేక్ చేసే క్రమంలో స్కార్పియో వాహనం నియంత్రణ కోల్పోవడంతోనే ప్రయాణికుల పైకి దూసుకు వచ్చింది అని సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో లక్ష్మి (35) అనే మహిళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఆమెతోపాటు రజిత అనే మరో మహిళ చిన్న కుమారుడు కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ మహిళలు బస్సు కోసం చూడగా బస్సు ఆపలేదు. ఎక్కాల్సిన బస్సు రాకపోవడంతో తిరిగి మళ్లుతూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో బస్సుతోపాటు పక్కనే వేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో కారు ఒక్కసారిగా వారిపై దూసుకు వెళ్లింది. ఈ ఘటనలో మహిళలు ఎగిరిపడ్డారు. అయితే ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడ సీసీటీవీలో నమోదయ్యాయి. ఈ వీడియో చూస్తే వేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో కారు మహిళా ప్రయాణికులను ఢీకొట్టింది. అయితే అతివేగంగా వచ్చిన ఈ స్కార్పియో కారు బస్సును దాటి వెళ్లే క్రమంలో ఇలా మహిళల పైకి దూసుకు వెళ్లినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా కారు నడపడంతోనే జరిగినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కేసు పై దర్యాప్తు మరింత వేగవంతం చేశారు.
Fatal Accident in Rajanna Siricilla #Telangana
A Scorpio vehicle rammed into passengers waiting at Gaja Singavaram stage in Gambiraopetta mandal. An electric vehicle, overtaking the Scorpio (Kamareddy to Siricilla route) from the left, suddenly turned
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 13, 2026
ఈ ప్రమాదం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అతివేగం ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణం అని ప్రాథమికంగా కూడా అందరూ నిర్ధారణకు వచ్చారు. అయితే గ్రామస్తులు ఈ ప్రమాదం తర్వాత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో వాహనాలు అతివేగంతో ప్రయాణం దీనివల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు స్పీడుగా వచ్చే వాహనాలకు సరైన బ్రేకర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. లేదా వేగ నియంత్రణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
