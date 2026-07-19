SIR Voter List: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా సవరణ, క్రమబద్ధీకరణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా (SIR - Special Integrated Roll) ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుందని భావించవచ్చు. అయితే, ఈ కొత్త జాబితాలో తమ పేరు నమోదైందో లేదో తెలియక చాలా మంది ఓటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఓటర్ల సౌకర్యార్థం ఎన్నికల అధికారులు సరికొత్త డిజిటల్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. ఇకపై ఓటర్లు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా.. తమ ఇంట్లో కూర్చునే కేవలం ఒక్క SMS ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, ఎలా తెలుసుకోవచ్చో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎలా చెక్ చేయాలంటే?
మొబైల్ ద్వారా ఓటరు జాబితాలో పేరును అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు చాలా సులభతరం చేసింది ప్రభుత్వం. అలాగే మీ పేరు SIRలో ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ప్రక్రియను కూడా సులభతరం చేసింది. ఇందులో భాంగా ముందుగా మీ మొబైల్ ఫోన్లోని మెసేజ్ (SMS) యాప్ను ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో ECI అని ఇంగ్లీష్ అక్షరాలలో టైప్ చేయండి.. ECI అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఒక స్పేస్ (Space) ఇవ్వండి. ఆ స్పేస్ పక్కన మీ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు సంఖ్యను (Voter ID Number) టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొత్తం టెక్ట్స్ను 1950 అనే నంబరుకు SMS పంపండి..
ఈ మెసేజ్ ఇలా ఉండాల్సి ఉంటుంది.: ECI ABC1234567 అని టైప్ చేసి 1950కి మెసేజ్ పంపాల్సి ఉంటుంది.
వివరాలు వస్తే ఓకే..
మీరు పంపిన మెసేజ్కు సమాధానంగా మీ ఓటరు వివరాలు (పేరు, పోలింగ్ కేంద్రం మొదలైనవి) తిరిగి SMS రూపంలో వస్తే.. ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా (SIR) ఫారంలో మీ పేరు విజయవంతంగా నమోదైనట్లే.. ఒకవేళ ఎలాంటి సమాచారం రాకపోయినా.. లేదా సాంకేతిక లోపం అని చూపించినా మీ పేరు జాబితాలో లేదని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, ఏలాంటి సమాచారం రాకపోతే.. ఓటర్లు ఆందోళన చెందకుండా... వెంటనే మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన బీఎల్ఓ (BLO - Booth Level Officer)ని గానీ.. లేదా స్థానిక తాసిల్దార్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి మీ వివరాలను సరిచేసుకోవాలని ఎన్నికల అధికారులు సూచించారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు అత్యంత కీలకమైనదని.. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటరు జాబితాలో తమ పేరు ఉండేలా చూసుకోవాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు కోరారు.. ముఖ్యంగా యువ ఓటర్లు, కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని.. తమ పేరు SIR జాబితాలో నమోదైందో లేదో వెంటనే మొబైల్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవాలని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా యంత్రాంగం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది..
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