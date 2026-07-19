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కేవలం ఒక్క SMSతో SIR ఓటరు లిస్ట్‌లో మీ పేరు చెక్ చేసుకోండి..

SIR Voter List: ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితాలో మీ పేరు ఉందో? లేదో? సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఎలాగో మీకు తెలుసా? మెసేజ్ యాప్‌ నుంచి కేవలం ఒక నెంబర్‌కి మెసేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే అన్ని వివరాలు వస్తాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:42 PM IST
కేవలం ఒక్క SMSతో SIR ఓటరు లిస్ట్‌లో మీ పేరు చెక్ చేసుకోండి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కేవలం ఒక్క SMSతో SIR ఓటరు లిస్ట్‌లో మీ పేరు చెక్ చేసుకోండి..
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