/Karimnagar: మరోసారి ఉలిక్కి పడ్డ కరీంనగర్.. రివాల్వర్, కత్తులతో బెదిరించి ఏకంగా 66 తులాల బంగారం, నగదు చోరీ..!

Huge gold robbery in Karimnagar: తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లో మరోసారి దొంగలు హల్ చల్ చేశారు. కొన్ని నెలల క్రితం పీఎంజే జ్యువెలరీ జువెల్లరీ షాపు లో గన్ తో ప్రవేశించి దుండగులు చోరికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో భారీ చోరీ జరిగింది. స్థానికంగా భగత్ నగర్ లో ఈ చోరీ జరిగింది. నిన్న రాత్రి భగత్ నగర్ ప్రాంతంలో ఒక ఇంట్లొ చొరబడ్డ ఎనిమిది మంది దొంగల ముఠా కత్తులు, రివాల్వర్ లతో బెదిరించి ఏకంగా 66 తులాల బంగారం, నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువులను దోచుకెళ్లారు.
ఇంటి యజమాని అజ్మత్ అలీ రాత్రి పడుకునే ముందు లైట్లు ఆర్పడానికి మొదటి అంతస్తు నుంచి కిందకు వస్తుండగా దొంగలు అతడ్ని పట్టుకున్నారు.నోటికి టేపు వేసి, ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి తీవ్రంగా కొట్టారు. ఆతర్వాత.. అజ్మత్ అలీ భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలపై కూడా దాడి చేశారు. ఎవరైనా కేకలు వేస్తే చంపేస్తామని కత్తులు, రివాల్వర్లతో బెదిరించారు.
వారందరిని తాళ్లతో కట్టేశారు. ఇంట్లో ఉన్న బీరువా, లాకర్ కీలను ఓపెన్ చేయమని చెప్పి దానిలో ఉన్న.. 66 తులాల బంగారం, రూ. 21 లక్షల నగదు, 10 తులాల వెండిని దోచుకున్నారు. ఆ తర్వాత అనంతరం బాధితులందరినీ ఒకే గదిలో బంధించి బయట నుంచి తాళం వేశారు. వారి ఫోన్ లను సైతం లాక్కున్నారు. ఆ తర్వాత పారిపోయారు. బాధితులు ఉదయం పూట గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు బాధితులతో మాట్లాడారు.
దొంగలు ముసుగులు ధరించి ఉన్నారని, ఉత్తరాది యాసతో హిందీలో మాట్లాడినట్లు బాధితులు వెల్లడించారు. వీరంతా ఖచ్చితమైన సమాచారంతో వచ్చినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. కేవలం నెలల వ్యవధిలోనే మరల చోరీలు జరగటంపై కరీంనగర్ ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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