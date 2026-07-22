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Karimnagar: మరోసారి ఉలిక్కి పడ్డ కరీంనగర్.. రివాల్వర్, కత్తులతో బెదిరించి ఏకంగా 66 తులాల బంగారం, నగదు చోరీ..!

Karimnagar theft: సుమారు 8 మంది సభ్యులున్న ముసుగు ముఠా ఈ దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. భగత్ నగర్ లో  ఇంటి యజమాని అజ్మత్ అలీని కట్టేసి అతని ఇంట్లో చోరీచేశారు. అరిస్తే చంపేస్తామని బాధితుల్ని బెదించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:26 PM IST
Karimnagar: మరోసారి ఉలిక్కి పడ్డ కరీంనగర్.. రివాల్వర్, కత్తులతో బెదిరించి ఏకంగా 66 తులాల బంగారం, నగదు చోరీ..!
Image Credit: karimnagartheftnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Karimnagar: మరోసారి ఉలిక్కి పడ్డ కరీంనగర్.. రివాల్వర్, కత్తులతో బెదిరించి ఏకంగా 66 తులాల బంగారం, నగదు చోరీ..
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