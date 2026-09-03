/Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. నడి రోడ్డు మీద పడ్డ భారీ గణపయ్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Huge Lord Ganesh Idol Damaged in siddipet: దేశ వ్యాప్తంగా గణపయ్య సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఎక్కడ చూసి గణేషుడి విగ్రహాల్ని మండపాలకు తరలిస్తున్నారు. పలు చోట్ల షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తంగా గణపయ్య సంబరాల వేడుకలకు అందరు సిద్దమౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గణపయ్య విగ్రహాలను మండపాలకు తరలిస్తున్నారు. అయితే సిద్దిపేట్ జిల్లా ప్రజ్ఞాపూర్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
Huge Ganesh Idol Damaged in Truck Collision Near Siddipet!
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— Telangana Ahead (@telanganaahead) September 3, 2026
హైదరాబాద్ దూల్పేట నుంచి సిద్దిపేటకు తరలిస్తున్నారు. ఇంతలో ప్రజ్ఞాపూర్ వద్ద ఫ్లైఓవర్పై సూచన బోర్డుకు విగ్రహం తగిలే అవకాశం ఉండటంతో లారీని డ్రైవర్ పక్కకు ఆపాడు. దీంతో అదే సమయంలో వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో లారీపై ఉన్న భారీ వినాయక విగ్రహం కిందపడిపోయి ధ్వంసమైంది.
ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. లారీ డ్రైవర్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని గణపయ్యను క్రేన్ సాయంతో పక్కకు జరిపించారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ స్థానికులు భారీగా చేరుకున్నారు. పండగకు ముందు గణపయ్య విగ్రహం ధ్వంసం అవ్వడంతో అక్కడి వారు ఒకింత ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఈ ఏడాది మనం సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితిని జరుపుకుంటాం.
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