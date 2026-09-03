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Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. నడి రోడ్డు మీద పడ్డ భారీ గణపయ్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Ganesh idol damaged in siddipet: ఫ్లైఓవర్‌పై సూచన బోర్డుకు విగ్రహం తగిలే అవకాశం ఉండటంతో  డ్రైవర్ లారీని ఆపాడు. ఇంతలో మరో లారీ వేగంగా వచ్చి ఢీకొనడంతో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.  ఈ ప్రమాదంలో  భారీ వినాయక విగ్రహం ధ్వంసమయ్యింది. సిద్దిపేట్ లో ఈ ఘటన  సంభవించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:54 PM IST
Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. నడి రోడ్డు మీద పడ్డ భారీ గణపయ్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: siddipetganehidoldamagedaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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