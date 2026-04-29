Telangana: సర్పంచ్ భార్య.. సంతకం భర్తది! సిరిసిల్ల జిల్లాలో వింత ఘటన..

Rajanna Sircilla News: సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వీర్నపల్లి మండలంలో ఒక ఘటన ఇప్పుడు జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, ఒక కార్యక్రమంలో అధికారిక రిజిస్టర్‌లో మహిళా సర్పంచ్కు బదులుగా తన భర్త సర్పంచ్ అని బ్రాకెట్లో రాసి తన సంతకం పెట్టాడు.. ఆ తర్వాత అసలైన మహిళా సర్పంచి సంతకం అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 29, 2026, 11:25 AM IST

Rajanna Sircilla News: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నపల్లి మండలంలో ఒక వింతైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహిళా సాధికారత కోసం ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పించి మహిళలను పదవుల్లో కూర్చోబెడుతుంటే.. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం భర్త పాలన కొనసాగుతోందని విమర్శలకు ఈ ఘటన నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. అధికార రిజిస్టర్లు సర్పంచ్‌కు బదులుగా ఆమె భర్త సంతకం చేయడం ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

మంగళవారం మండలంలోని రంగపేట గ్రామ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఆఫ్టర్ కేర్ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.  ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామ ప్రతినిధులతో పాటు అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసిన అనంతరం.. నిబంధనల ప్రచారం విచ్చేసిన ఆధితులు వివరాలతో పాటు వారి అభిప్రాయాలను అంగన్వాడి అధికారిక రిజిస్టర్లు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సమయంలోనే అసలు విషయం బయటపడింది..

అతిథుల సంతకాలు సేకరిస్తున్న క్రమంలో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం.. ముందుగా గ్రామ సర్పంచ్ సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.. అయితే, అక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ భాగ్యలక్ష్మి కంటే ముందే ఆమె భర్త పరశురాములు చొరవ తీసుకున్నారు.. అధికారిక రిజిస్టర్లు సర్పంచ్ సంతకం చేయాల్సిన చోట ఆయన సంతకం చేసి.. పక్కన బ్రాకెట్లో సర్పంచ్ అని రాశారు.. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే భర్త సంతకం చేసిన తర్వాతే సర్పంచ్ భార్య దాని కింద సంతకం చేశారు. ఇది చూసిన అక్కడి సిబ్బందితో పాటు అతిధులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్య పోయారట..

ప్రభుత్వ నిబంధనలు ప్రకారం ఏ అధికారిక పత్రం మీదైన సర్పంచ్ మాత్రమే సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.. భర్తకు ఎటువంటి అధికారిక హోదా లేకపోయినప్పటికీ.. ఏకంగా రిజిస్టర్‌లోని సంతకం చేయడంపై అక్కడి అధికారులతో పాటు విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో అనధికార వ్యక్తులు సంతకం చేయడం చట్ట విరుద్ధమని మేధావులు సైతం పేర్కొంటున్నారు. మహిళా సర్పంచులు ఉన్నచోట వారి భర్తలు షాడో సర్పంచులుగా వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనమని గ్రామస్తులు గుసగుసలాడుతున్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

