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Karimnagar: స్కూళ్లు, కాలేజీల వద్దే మత్తు వ్యాపారమా.. కోట్పా చట్టం కరీంనగర్‌లో అమలు కావడం లేదా?

Illegal Gutka Sale Karimnagar: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి.. స్కూల్లకు, కళాశాలలకు దగ్గర్లోనే.. సిగరెట్ల తో పాటు గుట్కా ప్యాకెట్లు విక్రయిస్తున్నారు. దీనిపై తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. వరంగల్ తరహాలు తనిఖీలు చేపట్టాలని డిమాండ్లు కూడా చేస్తున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 04, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:34 PM IST
Karimnagar: స్కూళ్లు, కాలేజీల వద్దే మత్తు వ్యాపారమా.. కోట్పా చట్టం కరీంనగర్‌లో అమలు కావడం లేదా?
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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