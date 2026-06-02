/Jagitial: తెలంగాణ పోరాట చరిత్రలో జగిత్యాలది చెరగని ముద్ర!

Telangana Formation Day In Telugu: తెలంగాణ గడ్డపై సాగిన విరోచిత పోరాటాల చరిత్రను తిరగేస్తే.. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని జగిత్యాల ప్రాంతం పోషించిన పాత్ర అద్వితీయం.. అమోఘం.. జూన్ 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న వేళ.. ఈ గడ్డ చవిచూచిన పోరాటాలతో పాటు చేసిన త్యాగాలను ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది.. 1969 నాటి తొలిదశ ఉద్యమం నుంచి నిన్న మొన్నటి మలిదశ రాష్ట్ర సాధన పోరాటం వరకు జగిత్యాల ఎల్లప్పుడు ఉద్యమాలకు ఒక దిక్సూచిగా నిలిచింది..
దొరల గడీల అణిచివేతకు వ్యతిరేకంగా సాగిన రైతాంగ పోరాటాలైన.. ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆకాంక్ష అయినా.. జగిత్యాల ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు.. 1969లో ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం సాగిన తొలిదశ ఉద్యమంలో ఇక్కడి విద్యార్థులతో పాటు యువత ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా రోడ్లపైకి వచ్చారు.. అలాగే ఆంధ్ర పాలకుల వివక్ష పై తిరుగుబావుటా ఎగురవేసి.. ఈ ప్రాంత అస్తిత్వాన్ని చాటిచెప్పారు.. అంతేకాకుండా యువతులు సైతం స్వరాష్ట్ర సాధన కోసం ఎంతగానో కృషిచేసిన చరిత్ర జగిత్యాలది..
మలిదశ ఉద్యమంలో...
మాజీ ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర రావు.. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వంటి నేతల పిలుపుతో సాగిన మలిదశ ఉద్యమంలో జగిత్యాల ఒక అగ్నిపర్వతంలా రగిలింది.. ఢిల్లీ పాలకుల మెడలు వంచేందుకు ఈ గడ్డకు చెందిన ఎంతోమంది యువకులతో పాటు విద్యార్థులు తమ ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేసి ఉద్యమ జ్యోతిని వెలిగించారు.. లాయర్లతోపాటు డాక్టర్లు, ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉపాధ్యాయులు, చిరు వ్యాపారులు సైతం రోడ్లపైకి వచ్చి సకలజనుల సమ్మె.. వంటావార్పు కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు..
తెలంగాణ నినాదంతో జగిత్యాల పరిసర పల్లెలు మారుమోగిపోయాయి.. పోలీసుల లాటి దెబ్బలకు భయపడకుండా.. జైలుకు వెళ్లడానికైనా సిద్ధపడి పోరాటాన్ని ఉదృతం చేశారు.. దశాబ్దాల సుదీర్ఘ పోరాటం.. వందలాదిమంది అమరవీరుల త్యాగం ఫలితంగానే 2014 జూన్ రెండవ తేదీన భారతదేశ పటంలో 29వ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఆవిర్భవించింది. ఆనాడు జగిత్యాల ప్రజలు సాగించిన ఉద్యమ స్ఫూర్తి వల్లే నీడు స్వరాష్ట్రంలో మనం స్వేచ్ఛ వాయువులను పీలుస్తున్నాం. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ గడ్డపై ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులకు, పోరాడిన యోధులకు ప్రాంతీయ సమాజం ఘన నివాళులర్పిస్తోంది..
