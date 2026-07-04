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జగిత్యాలలో డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇండ్ల రచ్చ.. అధికారుల తీరుపై లబ్ధిదారులు ఫైర్!

Jagtial 2BHK Housing Row: జగిత్యాల పట్టణంలో డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపుల ప్రక్రియ తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీసింది. కండిషన్స్‌పై మున్సిపల్ అధికారులు లబ్ధిదారుల నుంచి గుడ్డిగా సంతకాలు సేకరిస్తున్నారంటూ.. బాధితులు శనివారం స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద భారీ ఆందోళనకు దిగారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:02 PM IST
జగిత్యాలలో డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇండ్ల రచ్చ.. అధికారుల తీరుపై లబ్ధిదారులు ఫైర్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగిత్యాలలో డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇండ్ల రచ్చ.. అధికారుల తీరుపై లబ్ధిదారులు ఫైర్!
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