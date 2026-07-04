Jagtial 2BHK Housing Row: జగిత్యాల పట్టణంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపుల వ్యవహారం తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీసింది. ఇండ్ల లబ్ధిదారులు శనివారం స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయానికి భారీగా చేరుకుని ఆందోళనకు దిగారు. పూర్తి వివరాలు చెప్పకుండా.. కండిషన్స్పై గుడ్డిగా సంతకాలు పెట్టించుకుంటున్నారంటూ.. అధికారుల తీరుపై లబ్ధిదారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మున్సిపల్ కార్యాలయం పరిసరాల్లో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటుచేసుకుంది.
లబ్ధిదారుల సంతకాల సేకరణ..
హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పంపిన లబ్ధిదారుల జాబితా ఆధారంగా మున్సిపల్ అధికారులు ప్రస్తుతం లబ్ధిదారుల నుంచి సంతకాలను సేకరిస్తున్నారు. అయితే, తాము ఏ పత్రాలపై సంతకాలు పెడుతున్నామో.. ఆ నిబంధనలు ఏంటో తమకు కనీసం వివరించడం లేదని లబ్ధిదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎలాంటి అవగాహన కల్పించకుండా కేవలం సంతకాలు పెట్టాలని ఒత్తిడి చేయడంపై వారు మండిపడ్డారు.
అధికారుల తీరుపై మండిపడ్డ బాధితులు..
సాధారణంగా ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి చేకూరే సమయంలో పారదర్శకత ఉండాలని.. కానీ ఇక్కడ అధికారులు లబ్ధిదారులకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా గోప్యత పాటిస్తున్నారని ఆందోళనకారులు ధ్వజమెత్తారు. నిరక్షరాస్యులైన పేద ప్రజలను గందరగోళానికి గురిచేస్తూ.. భయాందోళనల మధ్య సంతకాలు సేకరించడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రక్రియపై తక్షణమే లబ్ధిదారులందరికీ మున్సిపల్ యంత్రాంగం పూర్తి అవగాహన కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
హౌసింగ్ అధికారులదే బాధ్యత..
కార్యాలయం వద్ద లబ్ధిదారుల ఆందోళన తీవ్రం కావడంతో మున్సిపల్ కమిషనర్ స్పందించారు. గందరగోళాన్ని తగ్గించేందుకు కొంతమంది అధికారులు సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడిన్నట్లు తెలుస్తోంది. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల వివరాల సేకరణ, లబ్ధిదారుల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల సంబంధించిన అన్ని వివరాలు వారి వద్దే ఉంటాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అన్ని వివరాలు హౌసింగ్ అధికారులే వివరిస్తారని కొంతమంది మున్సిపల్ అధికారులు తెలిపిన్నట్లు సమాచారం..
ఈ క్రమంలో హౌసింగ్ అధికారులే నేరుగా రంగంలోకి దిగి.. లబ్ధిదారులకు పూర్తి వివరాలు వివరించి.. వారి సందేహాలను పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాతే వివరాల సేకరణ చేపట్టాలని కమిషనర్ సంబంధిత అధికారులకు గట్టిగా సూచించారు. కమిషనర్ హామీతో లబ్ధిదారులు కొంత శాంతించినప్పటికీ.. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు అప్రమత్తంగా ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనతోనైనా అధికారులు పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తారో లేదో చూడాలి.
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