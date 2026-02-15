Mahashivratri 2026: సూది మొనపై శివయ్య.. జగిత్యాల కళాకారుడి మహా అద్భుతం!

Mahashivratri 2026 Special Story Telugu: ఈ మహాశివరాత్రి వేళ లోకమంతా హర హర మహాదేవ శంభో శంకర అంటూ శివనామ స్మరణతో మారుమోగుతున్న సమయంలో జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన సూక్ష్మ కళాకారుడు గుర్రం దయాకర్తన భక్తిని వినూత్నంగా చాటుకున్నారు.. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రపంచంలోనే ఎవరు ప్రయత్నించని రీతిలో.. ఓ చిన్న సూదిపై నాగుపాము పడగ నీడలో కొలువుదీరిన పరమశివుని విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. ఇంత సూక్ష్మంగా ఆ స్వామి వారి విగ్రహం చెక్కడం ఇదే మొదటిసారి..
సాధారణంగా చాలామందికి సూది కంటికి సరిగ్గా కనిపించదు.. అలాంటిది అతను అదే సూది మనపై ఒక నాగుపాము పడగను విప్పుతున్నట్లు.. ఆ నీడలో శివయ్య ఆశీర్వదిస్తున్నట్లుగా ఉన్న రూపం చాలా అద్భుతంగా చెక్కారు.. ఈ సూక్ష్మ విగ్రహాన్ని కేవలం సూది, నైలాన్ పెన్సిల్ రంగులను ఉపయోగించి తయారు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎంతో కష్టపడి.. ఈ చిన్న విగ్రహాన్ని చెక్కినట్లు ఆయన తెలిపారు..
ఈ అద్భుతాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి దయాకర్ సుమారు 10 గంటల పాటు కఠినంగా శ్రమించినట్లు తెలుస్తోంది. అత్యంత ఏకాగ్రతతో కంటిపై ఒత్తిడి పడిన ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా.. అతను ఈ శివలింగ రూపాన్ని మలిచినట్లు సమాచారం. లోకమంతా మహాశివరాత్రి సంబరాలు జరుపుకుంటున్న వేల.. నా ప్రత్యేకమైన కళ ద్వారా అందరికీ ఆ మహా శివుడి అనుగ్రహం లభించాలని కోరుకుంటూ.. నాగుపాము నీడలో ఉన్న ఈ శివయ్యను ఇంత సూక్ష్మంగా రూపొందించడం ఇదే మొదటి సారి అంటూ.. గుర్రం దయాకర్ తెలిపారు.
గుర్రం దయాకర్ అద్భుతమైన కళాకారుడు.. తన ప్రతిభను గుర్తించి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా ప్రత్యేకమైన గౌరవం అందించింది. అంతేకాకుండా గౌరవ డాక్టరేట్ కూడా ఆయన అందుకున్నారు. సూక్ష్మ కళ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంటూ.. ప్రతి పండగకు ఇలాంటి వినూత్న కళాఖండాలను సృష్టిస్తూ సమాజాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటారు.. ఇలాంటి విగ్రహాలను ఇప్పటివరకు అతను వందల సంఖ్యలు చెక్కినట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook