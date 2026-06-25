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Jagtial: టీచర్‌గా మారిన జగిత్యాల కలెక్టర్.. విద్యార్థులతో కలిసి కూర్చుని భోజనం..

Jagtial Collector Satya Prasad: మేడిపల్లి కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం (KGBV)లో జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన కొద్దిసేపు పిల్లలకు పాఠాలు కూడా చెప్పారు. అలాగే పిల్లతో మధ్యహ్నన భోజనం కూడా చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:37 PM IST
Jagtial: టీచర్‌గా మారిన జగిత్యాల కలెక్టర్.. విద్యార్థులతో కలిసి కూర్చుని భోజనం..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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