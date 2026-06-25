Jagtial Collector Satya Prasad News: మేడిపల్లి మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం (KGBV)లో గురువారం ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఎప్పుడూ ఫైళ్లు, అధికారిక సమీక్షలతో బిజీగా ఉండే జిల్లా కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్.. ఒక్కసారిగా ఉపాధ్యాయుడి అవతారమెత్తి ఆశ్చర్యపరిచారు. పాఠశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన ఆయన.. విద్యార్థుల మధ్యకు వెళ్లి వారితో ముచ్చటించడమే కాకుండా బ్లాక్బోర్డు ముందుకు వచ్చి స్వయంగా పాఠాలు చెప్పి అందరినీ టీచర్స్తో పాటు విద్యార్థులను ఆశ్చర్యపరిచారు..
క్లాస్ రూమ్లో టీచర్గా మారిన కలెక్టర్..
తనిఖీల్లో భాగంగా పాఠశాలలోని తరగతి గదులను సందర్శించిన కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్.. విద్యార్థుల టీచింగ్తో పాటు లెర్నీంగ్ లెవల్స్ను(Learning Levels) స్వయంగా పరీక్షించారు. విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాల గురించి ఉపాధ్యాయులను ఆరా తీశారు. అనంతరం కాసేపు విద్యార్థులకు గురువుగా మారి సబ్జెక్టుల్లోని పలు అంశాలను సులువుగా వివరించే ప్రయత్నం చేశారు.. కలెక్టర్ స్వయంగా పాఠాలు చెబుతుంటే విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా విన్నారు.. ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలకు విద్యార్థులు అంతే చురుగ్గా సమాధానాలు ఇవ్వడంతో కలెక్టర్ వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడంలో ఎలాంటి రాజీ పడకూడదని ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులను ఆదేశించారు.
విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం..
కేవలం చదువుకే పరిమితం కాకుండా.. విద్యార్థులకు అందుతున్న వసతులను కూడా కలెక్టర్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాఠశాలలోని వంట గదిని సందర్శించి పరిశుభ్రతను చెక్ చేశారు. విద్యార్థులకు నిత్యం మెనూ ప్రకారం పౌష్టికాహారం అందుతుందా లేదా అని సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని భోజనం చేశారు. అన్నం, కూరల నాణ్యతను స్వయంగా రుచి చూసి పరిశీలించారు.. కలెక్టర్ తమతో కలిసి భోజనం చేయడంతో విద్యార్థుల ముఖాల్లో ఆనందం రెట్టింపు అయ్యింది.. పాఠశాల వాతావరణం, భోజన సదుపాయాలపై విద్యార్థుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకున్నట్లు సమాచారం..
అధికారుల సమక్షంలో తనిఖీలు..
కలెక్టర్ చేపట్టిన ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలు స్థానికంగా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక అత్యున్నత స్థాయి అధికారి క్షేత్రస్థాయికి వచ్చి.. విద్యార్థుల్లో ఒకరిగా కలిసిపోవడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ వెంట రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (ఆర్డీఓ) జీవాకర్ రెడ్డితో పాటు స్థానిక రెవెన్యూ, విద్యాశాఖ అధికారులు, పాఠశాల సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది..
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