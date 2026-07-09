Jagtial Collectorate: జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో గురువారం ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. తన భూమిని సాగు చేసుకోనివ్వకుండా.. కొందరు అడ్డుకుంటున్నారంటూ.. న్యాయం కోసం ఓ మహిళ పురుగుల మందు డబ్బాతో కలెక్టరేట్కు చేరుకుని నిరసనకు దిగడం పెద్ద కలకలం రేపింది. అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
బాధితురాలి ఆవేదన..
బాధితురాలి కథనం ప్రకారం.. జగిత్యాల జిల్లా వెల్దుర్తి గ్రామానికి చెందిన నిహారిక అనే మహిళకు అదే గ్రామంలో 30 గుంటల పట్టా భూమి ఉంది.. ఆ భూమిని సాగు చేసుకునేందుకు ఆమె సిద్ధమైంది. అయితే, తన సొంత భూమిని చదును చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. స్థానిక సర్పంచ్ భర్త రవి అడ్డుకుంటున్నట్లు బాధితురాలు ఆరోపించారు. ట్రాక్టర్లను సైతం అడ్డుకుంటూ.. పనులు జరగకుండా నిలిపివేస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉన్నతాధికారుల పేర్లు చెపుతూ తమను బెదిరింపులకు గురిచేస్తున్నారని.. వ్యవసాయ పనులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగిస్తున్నారని కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
కలెక్టరేట్లో హైడ్రామా..
స్థానికంగా అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా.. ఫలితం లేకపోవడంతో, న్యాయం కోసం చివరి ప్రయత్నంగా నిహారిక జగిత్యాల కలెక్టరేట్కు చేరుకున్నారు. ముందుగా తన సమస్యపై అధికారులకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతరం ఒక్కసారిగా తన వెంట తెచ్చుకున్న పురుగుల మందు డబ్బాతో నిరసనకు దిగారు.. అధికారులు, పాలకులు స్పందించి.. తనకు న్యాయం చేయకపోతే ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధమంటూ.. ఆమె ఆందోళనకు దిగడంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
అయితే, అక్కడే విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించిన టౌన్ పోలీసులు.. మహిళ చేతిలో ఉన్న పురుగుల మందు డబ్బాను లాక్కున్నారు. దీంతో తృటిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. తఈ ఘటనపై జగిత్యాల టౌన్ పోలీసులు తక్షణమే స్పందించారు. బాధితురాలు నిహారిక ఇచ్చిన ఫిర్యాదును స్వీకరించినట్లు తెలిపారు. వెల్దుర్తి గ్రామంలోని సదరు భూ వివాదంపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరుపుతామని.. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని సాగు పనులను అడ్డుకునే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు. న్యాయం చేస్తామని పోలీసులు భరోసా ఇవ్వడంతో బాధితురాలు ఊపిరి పీల్చుకుంది. కలెక్టరేట్ వద్ద జరిగిన ఈ హైడ్రామా జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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