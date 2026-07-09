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కలెక్టరేట్‌లో హైడ్రామా.. పురుగుల మందు డబ్బాతో మహిళ నిరసన.. అసలేం జరిగింది?

High Drama at Jagtial Collectorate: జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ఈ రోజు ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.. నిహారిక అనే మహిళ తన 30 గుంటల పట్టా భూమిని సాగు చేసుకోనివ్వకుండా.. స్థానిక సర్పంచ్ భర్త రవి అడ్డుకుంటున్నాడంటూ.. పురుగుల మందు డబ్బాతో కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:29 PM IST
కలెక్టరేట్‌లో హైడ్రామా.. పురుగుల మందు డబ్బాతో మహిళ నిరసన.. అసలేం జరిగింది?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కలెక్టరేట్‌లో హైడ్రామా.. పురుగుల మందు డబ్బాతో మహిళ నిరసన.. అసలేం జరిగింది?
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