Jagtial Telugu News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా వేడి పెరిగింది. జగిత్యాల నియోజకవర్గానికి చెందిన సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు తమ ఉనికిని చాటుకునేందుకు.. నామినేటెడ్ పదవుల కోసం పావులు కదుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మంగళవారం జగిత్యాల నుంచి దాదాపు 71 మంది ముఖ్య నాయకులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఎందుకు హైదరాబాద్ కు తరలి వెళ్లడం రాజకీయ వర్గాల్లో ఇప్పుడు పెద్ద చర్చనీ అంశంగా మారింది.
నిజానికి ఈ భేటీ సోమవారమే జరగాల్సి ఉంది.. కానీ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం కొన్ని అనివార్య కారణాలవల్ల ఈ సమావేశం వాయిదా పడిందట.. దీంతో నాయకులంతా హైదరాబాదులోనే బస చేసి.. మంగళవారం సాయంత్రం బేటి కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతినిధి బృందం ముఖ్యమంత్రిని కలవబోతోంది. అంతేకాకుండా అందరి సమక్షంలోనే సీఎంతో చర్చించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
పర్యటన వెనక ప్రధానంగా నామినేట్ పదవుల అంశం ఉన్నట్లు సమాచారం. పార్టీ కష్ట కాలంలో ఉన్నప్పుడు.. సుదీర్ఘకాలంగా జెండా మోసిన తమకు తగిన గుర్తింపు లభించడం లేదని సీనియర్లు అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా పార్టీ అభివృద్ధి కోసం దశాబ్దాలుగా పనిచేస్తున్న సీనియర్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని.. రాష్ట్ర స్థాయిలో కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవులతో పాటు జిల్లా స్థాయిలో కీలక పదవులను జగిత్యాల నేతలకు కేటాయించాలని వీరు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతేకాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో పాటు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా ఉండేందుకు వీలుగా పదవుల పంపిణీ జరగాలని బార్ కోరుతున్నారు.. రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న తరుణంలో.. జగిత్యాల నేతలు ఈ చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందని భావించవచ్చు. మంత్రి అడ్డూరి లక్ష్మణ్ ఈ విషయంలో మధ్యవర్తిత్వం వహించడం. ముఖ్యమంత్రి నుంచి సానుకూల హామీ లభిస్తుందని నేతలు ఆశాభావంతో ఉన్నట్లు సమాచారం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
