Jagtial: గంజాయి కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఏడేళ్ల జైలు, భారీ జరిమానా!

Jagtial Latest News: జగిత్యాల జిల్లాలోని కొడిమ్యాల మండలంలోని గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టగా.. వారికి న్యాయస్థానం ఏడేళ్ల పాటు కఠిన కారాగార శిక్షణ విధించింది. అంతేకాకుండా అదనంగా పదివేల పాటు జరిమానా విధిస్తూ తీర్పును వెల్లడించింది. 
Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 26, 2026, 05:51 PM IST|Updated: May 26, 2026, 05:51 PM IST
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

