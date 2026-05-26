/Jagtial: గంజాయి కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఏడేళ్ల జైలు, భారీ జరిమానా!

Jagtial Latest News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని గంజాయి సాగు తో పాటు అక్రమ రవాణా విక్రయాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై పోలీసులు ఉక్కు పాదం మోపుతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి విక్రయిస్తూ పట్టుబడిన ఇద్దరు నిందితులకు కోర్టు ఏడేళ్ల పాటు కఠిన కారాకార శిక్షతో పాటు పదివేల చొప్పున జరిమానా విధించినట్లు జగిత్యాల జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ అశోక్ కుమార్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
కొడిమ్యాల పరిధిలో కొద్ది రోజుల క్రితం నిషేధిత గంజాయిని అక్రమంగా సాగు చేస్తూ.. ఇతర ప్రాంతాలకు సరఫరా చేసి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో దాడి చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి భారీగా గంజాయి స్వాధీనం చేసుకొని..ఎన్డీపీఎస్ (NDPS) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ కేసు పకడ్బందీగా విచారించిన కొడిమ్యాల పోలీసులతో పాటు నిందితులకు వ్యతిరేకంగా పక్క సాక్షాధారాలను న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టారు..
సాక్షాలను పరిశీలించిన గౌరవ న్యాయస్థానం.. నిందితులపై మోపిన నేరం రుజువు కావడంతో వారికి ఏడు సంవత్సరాల పాటు కఠిన జైలు శిక్షతో పాటు తల పదివేల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ తుది తీర్పును వెల్లడించింది. జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో అదనపు శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుందని కోర్టు తెలిపింది. యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తే సహించేది లేదని.. మారకద్రవ్యాల రవాణా తో పాటు విక్రయాల ద్వారా యువత భవిష్యత్తును నిర్వీర్యం చేసే ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని.. గంజాయి ముఠాలపై నిరంతరం నిఘా ఉంటుందని జగిత్యాల జిల్లా ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ తెలిపారు..
ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. జగిత్యాల జిల్లాను డ్రగ్స్ రహిత జిల్లాగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. విద్యాసంస్థల పరిసరాలతో పాటు మారుమూల గ్రామాల్లో గంజాయి సరఫరా కాకుండా ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమాజానికి విఘాతం కలిగించేలా ఎవరైనా మారకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడితే ఎంతటి వారైనా సరే కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. నిందితులకు శిక్షపడేలా శ్రమించిన కొడిమ్యాల పోలీసు సిబ్బందిని.. ప్రాసిక్యూషన్ విభాగాన్ని ఎస్పీ ఈ సందర్భంగా అభినందించారు.
