Open Ssc Exams: ఓపెన్ స్కూల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. షెడ్యూల్ విడుదల!

Toss Exams Jagtial Telugu News: జగిత్యాల జిల్లాలోని ఓపెన్ స్కూల్ 10వ తరగతితో పాటు ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షల నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈనెల 20వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. వివిధ కారణాలవల్ల రెగ్యులర్ విద్యకు దూరమైన విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి జిల్లా యంత్రాంగం పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పరీక్షలను రెండు సెషన్లలో నిర్వహించబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఉదయం స్టేషన్ 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇక మధ్యాహ్నం సెషన్ రెండు గంటల 30 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల 30 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రానికి గంట ముందే చేరుకోవాలని.. నిమిషం నిబంధన అమల్లో ఉండే అవకాశం ఉన్నందున అభ్యర్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు..
ఈ ఏడాది జగిత్యాల జిల్లాలో ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షలకు హాజరవుతున్న విద్యార్థుల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మొత్తం జిల్లాలో ఓపెన్ పదవ తరగతి నాలుగు సెంటర్లలో నిర్వహిస్తుండగా.. దీనికి దాదాపు 659 విద్యార్థులు హాజరు కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఓపెన్ ఇంటర్ కోసం అధికారులు ఐదు పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, ఈ పరీక్షలను దాదాపు 900 మందికి పైగా విద్యార్థులు రాయబోతున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం కలిపి దాదాపు 1500 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలను రాయబోతున్నారు.
Also Read: DA Hike: కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఎ 2% పెంపు మంజూరు!
ఇప్పటికే అధికారులు పరీక్ష కేంద్రాలను తనిఖీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పరీక్షలు పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు.. ఎటువంటి అక్రమాలకు తావు లేకుండా ఉండేందుకు విద్యాశాఖ ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపడుతోంది. అలాగే పరీక్ష కేంద్రాల పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లయింగ్ స్కాడ్ బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వేసవి కాలం విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పరీక్షా కేంద్రాల్లోని తాగునీరు, ఇతర సౌలతులను ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి కేంద్రానికి ఒక చీఫ్ సూపరింటెండెంట్, డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్ను నియమించినట్లు తెలుస్తోంది.
