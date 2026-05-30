/Jagtial: జగిత్యాలలో త్వరలోనే SIR ప్రారంభం.. జూన్ 15 నుంచి బీఎల్వోలకు ప్రత్యేక శిక్షణ!

Jagtial Voter List Special Revision 2026: జగిత్యాల జిల్లాలోని ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (SIR) ప్రక్రియను అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. భారత ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలకు మేరకు ఓటర్ల జాబితాను పకడ్బందీగా రూపొందించేందుకు అధికారులు కసరత్తును ప్రారంభించారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు కల్పించడంతోపాటు.. జాబితాలో ఉన్న తప్పులను సరిదిద్దుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతున్నారు. అంతేకాకుండా అర్హులైన వారికి ప్రత్యేకమైన ఓటర్ గుర్తింపు కార్డును కూడా అందించే ప్రక్రియను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది..
డిజిటలైజ్ ప్రక్రియ..
ప్రస్తుతం జిల్లా వ్యాప్తంగా బూత్ స్థాయి అధికారులు 2002తో పాటు 2026 ఓటరు జాబితాల మ్యాపింగ్ పనుల్లో నిమగ్నమైనట్లు సమాచారం.. పాత ఓటరు జాబితాలను.. ప్రస్తుతం తాజా జాబితాలతో సరిపోల్చుతూ.. ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నాయా? ఓటర్ల విభజన సరిగ్గా జరిగిందా? లేదా అనే అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా ఓటర్ల వివరాలను డిజిటలైజ్ చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్నట్లు సమాచారం..
జూన్ 15 నుంచి శిక్షణా కార్యక్రమాలు..
ఈ భారీ ప్రక్రియను ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా నిర్వహించేందుకు వీలుగా క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందితో పాటు బీఎల్వోలకు అధికారులు ప్రత్యేకమైన శిక్షణను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జూన్ 15వ తేదీ నుంచి జూన్ 24వ తేదీ వరకు వివిధ విడుదల్లో ఈ ప్రత్యేకమైన శిక్షణ కార్యక్రమాలు కొనసాగబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఓటర్ల నమోదు తో పాటు మార్పులు చేర్పులు, సాంకేతిక యాపుల వినియోగంపై సిబ్బందికి ఈ శిక్షణలో భాగంగా పూర్తిస్థాయి అవగాహన కల్పించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
సర్వే ప్రారంభ తేది..
జూన్ 25వ తేదీ నుంచి నెలరోజులపాటు ఇంటింటి సర్వే శిక్షణ పూర్తి కాగానే.. అసలైన ప్రక్రియ ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు నెల రోజులపాటు బీఎల్వోలు జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటినీ సందర్శించి సర్వే నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ ఇంటింటి సర్వేలో భాగంగా ఓటర్ల వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో నమోదు చేసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం.
జగిత్యాల జిల్లా ఓటర్ల సంఖ్య..
ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ వేర్వేరు పోలింగ్ కేంద్రాలలో ఓట్లు ఉన్న వారిని గుర్తించడంతోపాటు మరణించిన వారి పేర్లు, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారి పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించడం, కొత్తగా 18 ఏళ్లు నిండిన యువతి యువకులను ఓటర్లుగా నమోదు చేయడం వంటి పనులను ఈ సర్వేలోనే పూర్తి చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం జగిత్యాల జిల్లాలో మొత్తం.. 7 లక్షలకు మందికి పైగా ఓటర్లు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరం తుది ఓటరు జాబితాను ప్రకటిస్తామని.. ప్రజలందరూ బీఎల్వోల సర్వేకు సహకరించాలని అధికారులు కోరినట్లు సమాచారం..
