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వర్షాల్లేక ఎండిపోతున్న నారుమడులు.. ట్యాంకర్లతో నీళ్లు పోస్తున్న రైతులు!

Jagtial Drought Crisis: జగిత్యాల జిల్లాలో వానకాలం సీజన్ మొదలై నెలలు గడుస్తున్నా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో రైతాంగం తీవ్ర ఆందోళనలో ఉంది. గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి, వరద కాలువలు ఎండిపోవడంతో పచ్చని నారుమడులు కళ్లముందే ఎండిపోతున్నాయి. దీంతో రైతులు ట్యాంకర్ల ద్వారా నారుమడులు తడుపుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:09 PM IST
వర్షాల్లేక ఎండిపోతున్న నారుమడులు.. ట్యాంకర్లతో నీళ్లు పోస్తున్న రైతులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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