/వర్షాల్లేక ఎండిపోతున్న నారుమడులు.. ట్యాంకర్లతో నీళ్లు పోస్తున్న రైతులు!

Jagtial Drought Crisis: వానకాలం సీజన్ మొదలై నెలలు గడుస్తున్నా.. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో జగిత్యాల జిల్లాలో రైతాంగం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది.. సాగు నీరందక, వర్షాలు కురువకపోవడంతో పచ్చని నారుమడులు కళ్లముందే ఎండిపోతున్నాయి. నమ్మిన భూతల్లిని, వేసిన నారును కాపాడుకునేందుకు రైతులు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు.
ట్యాంకర్లతో నీరు..
మల్యాల మండలం నూకపల్లి గ్రామంలో వర్షలేకపోవడంతో రైతుల పరిస్థితులు దారుణంగా మారాయి. గ్రామానికి ఆసరాగా నిలవాల్సిన వరద కాలువలు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి.. భూగర్భ జలాలు కూడా అడుగంటడంతో బోర్లలో నీరు రావడం లేదు.. ఈ క్రమంలో గ్రామానికి చెందిన రైతులు, తాము ఎంతో కష్టపడి పోసిన వరి నారుమడి ఎండిపోతుండటం చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు.
ఎలాగైనా వారి నారుమడిని బతికించుకోవాలనే తాపత్రయంతో.. ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల ద్వారా డబ్బులు పెట్టి.. నీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ట్యాంకర్స్ ద్వారా నారుమడికి నీటి తడులు అందిస్తూ.. పంటను కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. పెట్టుబడి ప్రాథమిక దశలోనే ఇలా వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. నీటిని తోడాల్సి రావడంపై రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
జులైలోనే ఈ తిప్పలా?..
సాధారణంగా జులై మాసంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి.. వాగులు, వంకలు, కాలువలు గలగలా పారాలి.. కానీ ఈ ఏడాది అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సీజన్ ప్రారంభంలోనే సాగునీటి కోసం రైతులు ఇలా ట్యాంకర్లను ఆశ్రయించాల్సి రావడం జిల్లాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.. జులైలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే.. రాబోయే రోజుల్లో ప్రధాన పంట కాలంలో పంటలను ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియక అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రైతుల డిమాండ్..
ఎండిపోతున్న నారుమడులను, పొలాలను చూసి జిల్లాలోని రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు. వర్షాలు పడకపోతే ఈ ఏడాది సాగు పూర్తిగా కుంటుపడే ప్రమాదం ఉందని వారు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం, నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు స్పందించి.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా కాలువలకు నీటిని విడుదల చేసి.. నారుమడులను, పంటలను కాపాడాలని జగిత్యాల జిల్లా రైతాంగం కోరుతోంది.
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