/Jagtial: నీ కాళ్లు మొక్కుతా సారూ.. మా ధాన్యం కొనండి!.. జగిత్యాలలో రైతు ఆవేదన..

Jagtial Farmers Protest Telugu News: 20 రోజులుగా మార్కెట్లోనే పడిగాపులు కాస్తున్నాం సారు.. అకాల వర్షంతో పంట తడిసిపోతోంది.. అప్పుల వాళ్ళ ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతోంది.. దయచేసి మా మొక్కలను కోనేలా చూడండి.. అంటూ ఓ రైతు జగిత్యాల టౌన్ సిఐ కరుణాకర్ కాళ్లు నొక్కి తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశాడు. జగిత్యాల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో మొక్కజొన్న కొనుగోలు నిలిచిపోవడంతో ఆగ్రహానికి గురైన రైతులు బుధవారం రోడ్డుపై బైఠాయించి భారీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు.
గత మూడు వారాలుగా జగిత్యాల మార్కెట్కు రైతులు పెద్ద ఎత్తున మొక్కజొన్న పంటను తీసుకువచ్చారు. అయితే కొనుగోలు ప్రక్రియ బంధకోడిగా సాగుతూ ఉండడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అకాల వర్షాలు కురిస్తే ధాన్యం తడిసి ముద్దవుతుందని.. నాణ్యత తగ్గిపోతే మద్దతు ధర రాదని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల తాము రాత్రింబగళ్లు మార్కెట్లోనే ఉండాల్సి వస్తోందని రైతులు ఈ సందర్భంగా కన్నీరు మున్నీరయ్యారు..
నిరసన నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ స్తంభించి పోవడంతో టౌన్ CI కరుణాకర్ తన సిబ్బందితో అక్కడికి చేరుకొని రైతులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఒక రైతు బాగోదేగానికి గురై.. అందరూ చూస్తుండగానే సిఐ కాళ్లపై పడ్డాడు.. సారు 20 రోజులుగా ఇక్కడే పడుకుంటున్నాం.. తిండి సరిగ్గా లేదు.. నిద్ర అసలు లేదు.. మా సమస్య వినేవారు అస్సలు లేరు.. మీరు చొరవ తీసుకొని మొక్కలు కొనేలా చేయండి అని వేడుకోవడం అక్కడున్న వారి అందరిని కలచివేసింది..
రైతుల ఆందోళనతో ప్రధాన రహదారిపై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.. పోలీసులు రైతులతో చర్చలు జరిపి.. సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి కొనుగోలు ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేసే వరకు పోరాడుతామని రైతులు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు. వెంటనే మొక్కలు కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా పూర్తిస్థాయిలో కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా తేమశాతం సాకుతో రైతులకు ధరలో కోత విధించకూడదని.. మద్దతు ధర తక్కువ కాకుండా వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు తెలిపారు.
