/Jagtial: జగిత్యాలలో మధ్యాహ్నం అయితే కర్ఫ్యూ వాతావరణం.. రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న ఎండలు!

Jagtial Weather Updates: జగిత్యాల జిల్లాలో ఎండలు మునిపెన్నడూ లేనివిధంగా ప్రజలను పడలేత్తిస్తున్నాయి. రోహిణి కార్తె ప్రవేశించక ముందే సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుండడంతో జిల్లా ప్రజలు తీవ్రంగా అల్లాడిపోతున్నారు. గురువారం జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఎండ తీవ్రత మొదలై.. మధ్యాహ్నానికి నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది. జిల్లాలోని కొన్ని చోట్లనైతే ఎప్పుడు రికార్డ్ కానీ గరిష్ట స్థాయిలో రికార్డింగ్ సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
అధికారుల గణాంకాల ప్రకారం.. జిల్లాలోని అత్యధికంగా ధర్మపురి మండలం నేరెళ్లలోని 46.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. అలాగే ఇబ్రహీంపట్నం మండలం గూడూరు లోని 46.3 డిగ్రీలో ఉష్ణోగ్రతతో పాటు.. ధర్మపురి మండలం జైనలో 46.2 డిగ్రీలు, ఎండపల్లి మండలం గుల్లకోటలో 46.1 డిగ్రీలు, ధర్మపురి పట్టణంలో 46.1 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డ్ అయ్యాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలకు పైగా నమోదు కావడంతో జనం ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రావడానికి జంకుతున్నారు.
తీవ్రమైన వడగాల్పుల కారణంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు జిల్లా కేంద్రంతో పాటు ప్రధాన రహదారులన్నీ జనసంచారం లేక వేలవేల బోతున్నాయి.. వ్యాపార సముదాయాలు సైతం మధ్యాహ్నం సమయంలో మూతపడుతుండడంతో కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఉపాధి హామీ కూలీలు, నిర్మాణరంగ కార్మికులతో పాటు వీధి వ్యాపారులు ఈ తీవ్రమైన ఎండల వల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది..
గరిష్ట స్థాయిలో రికార్డు అవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది వైద్య నిపుణులు వివిధ అంశాలను సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప మధ్యాహ్నం వేళలో బయటికి రావద్దని.. వడదెబ్బ తగలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. నిరంతరం మంచినీటితోపాటు ఓఆర్ఎస్, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతూ శరీరాన్ని డిహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా కాపాడుకోవాలని తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వృద్ధులతో పాటు చిన్నపిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని వారి సూచిస్తున్నారు. మరో రెండు మూడు రోజులపాటు ఎండల తీవ్రత ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. స్థానిక యంత్రాంగం కూడా వడదెబ్బ నివారణ చర్యలపై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవగాహన కల్పించాలని కోరుతున్నారు..
