Jeevan Reddy Complaint To Collector: జగిత్యాల అర్బన్తో పాటు రూరల్ మండలాల పరిధిలో రోజురోజుకు మితిమీరుతున్న చెరువులు, కుంటల ఆక్రమణ పై స్పందించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని BRS రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జీవన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ తో పాటు ఆర్డిఓ, తహసిల్దార్లకు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రభుత్వ భూములతో పాటు సహజ నీటి వనరులను కాపాడటంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని ఆయన కోరారు..
ఈ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. జగిత్యాల పరిసర ప్రాంతాల్లోని మోతేతో పాటు చింతకుంట, ముప్పాల చెరువుల పరివాహక ప్రాంతాలు, బఫర్ జోన్లు తీవ్ర ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయని ఆరోపించారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులతో పాటు కొంతమంది స్వార్థపరులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చెరువు శిఖం భూముల్లోకి చొచ్చుకు వచ్చి అక్రమ కట్టడాలు నిర్మిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విలువైన ప్రభుత్వ భూములను యథేచ్ఛగా ఆక్రమిస్తున్నప్పటికీ సంబంధిత శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం పై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు..
కొందరు అక్రమార్కులు రాత్రికి రాత్రే జెసిబిలతో చెరువుల్లోకి మట్టితో పాటు ముఠా వేసి పూడుస్తున్నారని.. సహజంగా వచ్చే నీటి ప్రవాహాలను అడ్డుకుంటూ కాలువలను మూసేస్తున్నారని.. దీనివల్ల వర్షాకాలంలో సమీప కాలనీలు మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉందని జీవన్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.. భవిష్యత్తులో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి తీవ్రమైన నీటి సమస్యలతో పాటు సాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు..
సహజ నీతి వనరులను లేకుండా చేస్తూ.. పర్యావరణానికి విఘాతం కలిగిస్తున్న ఆక్రమణ దారులపై తక్షణమే క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు. ఆక్రమణలకు గురైన మోతే, చింతకుంట, వివిధ ప్రాంతాల్లోని చెరువులను రెవెన్యూ తో పాటు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో సంయుక్తంగా సర్వే చేయించి.. సరిహద్దులను మళ్లీ సమీక్షించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా అక్రమ నిర్మాణాలను తక్షణమే కూల్చివేసి.. చెరువుల చుట్టూ రక్షణ కంచెలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.