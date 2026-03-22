English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Jeevan Reddy: ఈ కాంగ్రెస్ కో పెద్ద దండం.!. ఆ రోజే పార్టీకి రాజీనామా.. జీవన్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన..

Jeevan reddy on resign from congress party: గత 20 నెలల నుంచి కాంగ్రెస్ లో అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు జీవన్ రెడ్డి ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇక 25 తేదీన తన భవిష్యత్ కార్యచరణను ప్రకటిస్తానని అధికారిక లేఖను విడుదల చేశారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి జీవన్ రెడ్డి అంశం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 22, 2026, 05:33 PM IST
  • రాజీనామాపై జీవన్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి రచ్చ..

Trending Photos

Jeevan Reddy sensational comments on resign from congress: జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి అంశం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. గత కొన్ని నెలలుగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై ఆయన తీవ్ర మనస్తాపంతో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ అంశంపై చాలా ఫైర్ మీద ఉన్నారు. ఇటీవల పీసీసీ సూచనల మేరకు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరీ సైతం జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనను మర్యాద పూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. వారు దాదాాపు రెండు గంటలు బుజ్జగించిన జీవన్ రెడ్డి వెనక్కు తగ్గలేదు.  ఇక ఆ మరుసటి రోజే మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కీలక  ప్రకటన చేశారు. ఈ నెల 25న జగిత్యాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, తన సహాచర నేతలతో సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అదే రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వంకు రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఏ పార్టీలో చేరడం ఏంటీ అనేది తన భవిష్యత్ కార్యాచరణలను ప్రకటిస్తానని కూడా అధికారిక లేఖను విడుదల చేశారు. నలభై ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ జెండాను నమ్ముకుని ఉన్నానని అంతేకాకుండా గత 20 నెలల నుంచి అనేక అవమానాల్ని ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తన కఠిన నిర్ణయంను తీసుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ తీసుకొచ్చారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు రాజీనామాపై వేచి చూసే ధోరణిలో ఉన్నానంటూ ఇన్నిరోజులు చెప్పిన జీవన్ రెడ్డి ఏకంగా తన రాజీనామాపై అధికారిక తేదీలను ప్రకటించడంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జీవన్ రెడ్డి అంశం మరోసారి తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతల్లో భిన్నమైన వాదనలు విన్పిస్తున్నాయి.

మరోవైపు బీఆర్ఎస్ లో జీవన్ రెడ్డిని చేర్చుకొవడానికి రంగం కూడా రెడీ అయిపోయినట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది.  ఇప్పటికే కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోకి వస్తానంటే తన భుజంపై ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తామంటూ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jeevan ReddyJagtialJeevan reddy resignCongress PartyCM Revanth Reddy

Trending News